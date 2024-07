Hai un ombrellone da spiaggia rotto? Non gettarlo via, ma prendi spunto da queste idee per riciclare le diverse parti

Copertura, stecche, manico e base: ecco come riciclare ogni parte del vecchio ombrellone con un pizzico di creatività

L’ombrellone da spiaggia è un alleato prezioso per chi frequenta le spiagge libere, ma che farsene quando si rompe e i danni sono tali da rendere impossibile l’utilizzo? Prima di gettarlo via meglio tentare la strada del riciclo creativo. Scopriamo come riutilizzare le diverse parti dell’ombrellone.

Copertura

Solitamente è di stoffa resistente, è colorata e a volte presenta anche una bella fantasia. Che farsene? Elimina le stecche dell’ombrellone, poi stendila su un tavolo e recupera quanta più stoffa riesci. Puoi utilizzarla per creare una bella borsa da mare, una pochette per i trucchi, sacchettini per profumare la biancheria, tovagliette e tante altre meraviglie.

Manico

Se il manico dell’ombrellone è integro ma la copertura è danneggiata, potresti sostituirla con una meravigliosa tovaglia ricamata. Forse non riparerà dal sole altrettanto bene, ma l’estetica sarà mozzafiato. Ideale per un picnic!

Potresti persino creare una nuova copertura con strisce di stoffa riciclata.

Con il manico o la struttura si può ad esempio creare una lampada da interno fantasiosa.

Stecche

Le stecche fissate sulla copertura potrebbero sembrare inutilizzabili e invece no, il riciclo creativo ci insegna che tutto può avere una nuova vita, anche l’impensabile! E allora che farne? Nell’orto e in giardino piante e fiori hanno spesso bisogno di supporto ed è proprio a questo scopo che possiamo destinarle, infilandole nel terreno.

Base

Se la base non è danneggiata potresti rituilizzarla per un altro ombrellone!

