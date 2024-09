Hai una piccola piscina per bambini? Ecco come riciclare l’acqua a fine stagione per non sprecarla

Mai più gettare via l'acqua della piscina! Anche se ha il cloro, è possibile riciclarla per le pulizie di pavimenti, biciclette e molto altro

Finisce l’estate, finiscono i bagni in piscina e come ogni anno, prima di riporla da parte, bisogna svuotarla. Ma l’ardua questione riguarda l’acqua: si può o non si può riciclare?

Il dubbio dipende dal fatto che di solito si tratta di acqua con cloro, decisamente sconsigliata per annaffiare le piante. A meno che non vogliate provare a eliminarlo, ma è un’operazione lunga e faticosa che non garantisce la rimozione totale. Se invece avete una biopiscina riempita con acqua purificata naturalmente, senza l’aggiunta di prodotti chimici, è tutta un’altra storia!

Negli altri casi esistono delle soluzioni di riciclo che nel cloro non vedono un nemico, ma un alleato. Scopriamole una ad una.

Pulizia dei pavimenti

Se i pavimenti esterni implorano di essere lavati, niente di meglio che riutilizzare l’acqua della piscina, aggiungendo eventuali detersivi. La sua azione igienizzante tornerà utile.

Pulizia di auto e biciclette

Un’altra idea consiste nel riciclare l’acqua della piscina per lavare l’automobile o altri mezzi di trasporto, dai motorini agli scooter, e naturalmente anche le biciclette.

Giochi d’acqua

Finché il tempo lo concede potreste anche riutilizzarla per organizzare dei giochi d’acqua da fare insieme ai bambini. Qualche idea? Bolle di sapone, battaglia con pistole ad acqua, scivoli ad acqua e chi più ne ha più ne metta.

Fontana

Se poi in giardino avete una fontanella, ecco che l’acqua della piscina può tornare estremamente utile per cambiarla o mantenerla piena.

Pulizia dei bidoni della spazzatura

Dato che volenti o nolenti dobbiamo pulire i bidoni della spazzatura, perché non approfittare dell’acqua della piscina? E’ un’ottima idea per riciclarla.

