Hai dei vecchi raccoglitori ad anelli? Dai portautensili ai fermatenda, ecco come riciclarli con creatività

I vecchi quaderni e raccoglitori ad anelli trovano nuova vita grazie al riciclo creativo. Sono tante le cose che puoi fare: fermatenda, portachiavi, organizzatori per ufficio e molto altro

C’è chi li riutilizza per anni come quaderni, chi li predilige per archiviare documenti, ma prima o poi anche i solidi raccoglitori ad anelli possono perdersi d’animo a causa di anelli metallici non funzionanti, copertine imbrattate da studenti distratti, meccanismi di chiusura che lasciano il tempo che trovano.

In tutti questi casi il primo pensiero che passa per la testa è: buttiamoli via! Poi si intrufola nella mente la parolina magica, riciclo, prima come un suono indistinto, poi sempre più chiara. Segue (solitamente) l’idea geniale! Ma se così non fosse niente paura, ci pensiamo noi a suggerirti qualche trovata creativa per riciclare i quaderni ad anelli un po’ troppo datati.

Portautensili

Prima idea: il portautensili. Che è utile e non ci vuole niente a realizzarlo. Basta rimuovere delicatamente la copertina del quaderno in modo da recuperare la parte metallica con tanto di anelli. Quest’ultima va avvitata a una parete: a questo punto gli anelli si possono sfruttare per infilare canovacci e utensili da cucina.

Appendiabiti

La parte metallica provvista di anelli può essere riutilizzata anche come appendiabiti: la si fissa al muro con le viti e si infilano i vestiti negli anelli sfruttando il cordoncino fissato al capo.

Portachiavi

La parte metallica con anelli può anche trasformarsi in un portachiavi: la si fissa su una tavoletta di legno mantenendo gli anelli aperti per poterci infilare le chiavi.

Organizzatore per ufficio

In questo caso il riciclo è completo: la parte metallica con anelli è stata fissata su un supporto appeso al muro e sfruttata per agganciare il raccoglitore in cartone.

Calendario da tavolo

Capovolgi il quaderno e ottieni un calendario da tavolo pronto all’uso. Ti serviranno naturalmente pagine singole per ogni mese.

Fermatenda

I singoli anelli del raccoglitore possono essere riutilizzati anche per creare un fermatenda fai da te, da agganciare a una striscia di stoffa in pendant.

