Hai dei vecchi posacenere di cui non sai che fartene? Riciclali così!

Piattini per incenso, svuotatasche, portacandele, i mille e più riutilizzi creativi dei vecchi posacenere che non utilizzi più

Non fumi più, ma in compenso ti sono rimasti alcuni vecchi posacenere di cui non sai che fartene? Potresti regalarli a chi ha ancora il vizio, con il rischio che il senso di colpa ti perseguiti, oppure puntare sul non spreco riciclandoli. Le idee fai da te da cui trarre spunto sono numerose, una più interessante dell’altra.

E fu così che il posacenere divenne virtuoso!

Contenitore per trucioli di matite

Se utilizzi spesso matite, colorate e non, potresti sfruttare il vecchio posacenere per raccogliere i trucioli prima di gettarli via. A meno che tu non voglia riciclarli!

Svuotatasche

Acquista una bomboletta spray del tuo colore preferito e utilizzala per dipingere il posacenere. Lascialo asciugare e utilizzalo come svuotatasche.

Opera d’arte

Se hai un animo creativo, potresti trasformare il vecchio posacenere in una piccola ma deliziosa opera d’arte. Fatti venire un’idea, procurati pennelli e colori acrilici, e circondati di qualche oggetto di riciclo. Non ti resta che mettere in moto la creatività!

Portacandela

Facile facile perché non serve fare alcuna modifica: il posacenere può infatti essere convertito in portacandela posizionandoci sopra una tea light.

Piattino per incenso

Se i bastoncini di incenso ti sporcano puntualmente i mobili perché il portaincenso non è abbastanza largo, potresti metterci vicino il posacenere, che utilizzato come se fosse un piattino ti risolve il problema.

Se lo vuoi più carino, prima di iniziare a utilizzarlo dipingilo con vernice adatta al materiale di destinazione.

Se poi il materiale di cui è fatto lo consente, potresti trasformarlo in un vero portaincenso, praticando un forellino per inserire il bastoncino.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: