Hai dei vecchi anelli che non utilizzi più? Scopri come riciclarli in modo inaspettato

Dai segnaposto ai ciondoli, ecco come riutilizzare i vecchi anelli (non preziosi) in modo creativo e originale

Capita di accumulare bigiotteria e di dimenticarla, man mano che il tempo passa, nel portagioie o in qualche cassetto, ma la bella notizia è che possiamo facilmente riciclarla. Vale anche per i vecchi anelli, che puoi convertire in poche mosse sfruttandoli in diversi modi. Ecco 4 idee fai da te da cui trarre spunto.

Anello con bottoni

La prima idea che ti proponiamo consiste nel rinnovare il vecchio anello in modo da poterlo riutilizzare: che ne dici di incollare sulla base dei bottoni? Potrebbe essere un’ottima soluzione per donargli carattere e personalità.

Puntaspilli

Recupera il vecchio anello, rimuovi eventuali pietre e incollaci sopra un ditale. Incolla all’interno di quest’ultimo un pezzetto di spugna e infilza gli spilli.

In alternativa crea una pallina imbottita di cotone, rivestila con della stoffa e incollala sulla base di un vecchio anello.



Ciondolo

Utilizzare un anello come ciondolo è molto semplice e intuitivo: basta inserirlo nella catenella e il gioco è fatto. Puoi anche inserirne più di uno!

Segnaposto

Perché non utilizzare i vecchi anelli come portatovaglioli? Puoi lasciarli intatti oppure rivestirli con del filo o un rivestimento all’uncinetto fatto su misura. Infila i tovaglioli negli anelli e il gioco è fatto.

