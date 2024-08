3 idee geniali per riciclare in modo creativo le vecchie borracce rovinate che non utilizzi più

A forza di usarle, anche le borracce più resistenti e di qualità finiscono per rovinarsi, internamente o esternamente. Prima di gettarle via, ti consigliamo di provare a riciclarle con creatività

Che le borracce rappresentino un’alternativa più ecologica rispetto alle bottiglie di plastica monouso è cosa risaputa, ma questo non significa che siano tutte indistintamente sicure. Secondo uno studio danese quelle di plastica, per esempio, andrebbero evitate perché rilasciano nell’acqua pericolose sostanze chimiche. Decisamente migliori le alternative in acciaio inossidabile o in vetro.

Anche la durata dipende, almeno in parte, dal materiale di fabbricazione, e anche in questo caso la plastica è quella che offre meno garanzie in termini di tempo perché si degrada più rapidamente.

Tuttavia qualunque borraccia, a forza di usarla, si deteriora. Che sia per eventuali ammaccature, per i graffi o per deterioramento della parte interna, prima o poi arriva il momento di dirle addio, soprattutto se comincia ad avere odore, nonostante la si pulisca, o se il sapore delle bevande in essa contenute comincia a cambiare risultando sgradevole.

In questi casi la cosa migliore da fare è sostituirla, recuperando quella vecchia in modo creativo.

Vaso

Con la sua forma allungata la borraccia si presta perfettamente a essere utilizzata come vaso per fiori.

Per renderla più carina, ti consigliamo di dipingerla oppure di decorarla con la tecnica del decoupage.

Contenitore per riso e pasta

Se la vecchia borraccia non emana cattivi odori ma è solo ammaccata esternamente, potresti riutilizzarla per conservare alimenti quali riso e pasta. Naturalmente prima di farlo, puliscila e asciugala bene.

Contenitore per oggetti

Se hai bisogno di organizzare i tuoi materiali creativi, potresti sfruttare la borraccia per contenere oggetti di piccole dimensioni, dalle mollettine ai pon pon, dalle graffette ai bottoni.

