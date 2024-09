Ghirlande autunnali fai da te: 5 idee creative (con materiali naturali) di una suggestione unica

Con le foglie secche del mais, con le castagne, le ghiande o le pigne, le foglie autunnali o le spighe di grano. Qualunque materiale tu scelga, ti assicuriamo che il risultato sarà un capolavoro al profumo di autunno

Castagne, pigne, ghiande, zucche, sono tanti i doni offerti da Madre Natura in autunno e non ce n’è uno che non si presti a essere riutilizzato in modo creativo, portando un tocco accogliente tra le pareti domestiche in questa stagione di mezzo che preannuncia l’arrivo di Nonno Gelo.

Le meraviglie del fai da te a cui possiamo dare vita sono un’infinità, ma oggi vogliamo concentrarci sulle ghirlande, evergreen che non passa mai di moda e che declina il proprio aspetto di stagione in stagione. Non ti resta che prendere spunto dalle idee che abbiamo accuratamente e pazientemente selezionato per te nel mare magnum del web.

Ghirlanda con foglie autunnali

Raccogli un gran numero di foglie autunnali, possono essere diverse o dello stesso tipo purché più o meno grandi uguali. Piega un pezzo di fil di ferro in modo da ottenere un cerchio e infila le foglie una dopo l’altra finché non l’avrai completamente rivestito. A questo punto intreccia le estremità del fil di ferro per chiudere la corona. Non ti resta che aggiungere un pezzo di spago e appenderla alla porta. Facile vero?!

Ecco una deliziosa variante realizzata con una gruccia.

Ghirlanda con pannocchie

Procurati una corona di paglia e incolla sulla base le pannocchie secche, come nell’esempio, fino a rivestirla completamente. Alza le foglie secche in modo da rendere più scenografica la tua ghirlanda. L’effetto è WOW!

In alternativa puoi utilizzare solo le foglie secche, annodandole intorno a un anello in metallo per ghirlande.

Ghirlanda con spighe di grano

Altra idea facile e bellissima? La ghirlanda con spighe di grano: procuratene un bel po’ e fissale una ad una intorno a una corona di paglia, finché non l’avrai rivestita tutta.

Per fissare le spighe puoi utilizzare dello spago sottile.

Ghirlanda con nocciole, pignette e ghiande

Raccogli un po’ di nocciole, delle piccole pigne e delle ghiande: incollale con pazienza intorno a una corona di polistirolo utilizzando della colla a caldo. Rivestila tutta e aggiungi un bel nastro in pendant per appendere il capolavoro alla porta.

Ghirlanda di castagne

Puoi fare la stessa cosa con le castagne partendo da una corona di polistirolo oppure di paglia, che è più carina.

Se hai estro creativo da vendere, potresti persino dipingere le castagne con il pennarello indelebile bianco facendo ghirigori e geometrie originali.

