Fiori appassiti: quello che devi sapere prima di (NON) buttare un bouquet

Un mazzo di fiori è sempre un regalo super gradito, ma quando i fiori appassiscono come va smaltito tutto il bouquet? Dove devono essere gettati i fiori e la carta da imballaggio? Scopriamo come fare la raccolta differenziata dei bouquet

Festa della mamma, San Valentino, compleanni, oppure semplicemente per sorprendere il tuo partner i bouquet di fiori sono un regalo sempre gradito e bellissimo.

Quando i fiori appassiscono e la gioia del bouquet colorato finisce, sorge la domanda: dove bisogna gettare i fiori, gli elementi decorativi e la confezione?

Prima di capire come fare la raccolta differenziata, ecco alcuni consigli per garantire al tuo bouquet una vita il più lunga possibile:

rimuovi le foglie che sporgono nell’acqua

taglia i gambi in diagonale

posiziona il bouquet in un luogo non troppo caldo

cambia regolarmente l’acqua stantia con acqua fresca.

Ovviamente, anche con le cure migliori e più amorevoli, i fiori alla fine cadranno. Ma come smaltirli in modo adeguato?

I mazzi appassiti vanno nel cestino dei rifiuti organici. Ma attenzione: i fili o gli elementi decorativi in ​​plastica devono essere prima rimossi e smaltiti nei rifiuti indifferenziati.

Se vuoi puoi anche riciclare i fiori più belli, in modo da dare loro una vita quasi eterna; ecco come:

puoi premere i fiori tra due fogli di carta in un libro spesso o in una pressa per piante e poi usarli per progetti creativi.

puoi anche lasciare asciugare i singoli fiori. Per farlo è sufficiente appenderli a testa in giù e lasciarli in un luogo asciutto e buio per circa un mese. Successivamente, puoi dare loro una lucentezza con la lacca per capelli.

per le rose, puoi essiccare le foglie e riciclarle per creare delle decorazioni.

I mazzi sono spesso avvolti in pellicola trasparente lucida, solitamente di cellophane. Questa pellicola conta come imballaggio o materiale di imballaggio, ecco perché va gettato nel cassonetto della plastica, mentre la carta dei fiori va nel bidone della carta.

In caso di piante d’appartamento, sappi che i vasi di terracotta possono essere riutilizzati dopo un’accurata pulizia, mentre le piante vanno smaltite sempre nel bidone dei rifiuti organici.

Per quanto riguarda il terriccio, non devi necessariamente buttarlo via, anzi puoi continuare a usarlo per altre piante.

