Ferro di cavallo fai da te: 3 idee per realizzare il portafortuna con materiali alternativi, dal feltro al cartone

Perché il ferro di cavallo porta fortuna? E come lo si può realizzare con materiali alternativi? Ecco alcune idee fai da te da cui trarre ispirazione

Se pensate che il ferro di cavallo porti fortuna soltanto alle nostre latitudini vi sbagliate, la credenza popolare che lo associa alla buona sorte è altresì diffusa in molti paesi del mondo, parola del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria. Nonché di Giuseppe Bellucci, grande collezionista di amuleti magici, secondo il quale il ferro di cavallo è così potente da attirare la fortuna non solo per il suo possessore, ma anche per tutti i familiari e gli animali della stalla.

Occhio però ad appenderlo sopra porte e architravi dal verso giusto, ovvero con le estremità verso l’alto. Inoltre, sempre secondo gli studi di Bellucci, la fortuna è garantita solo se viene ritrovato per caso e immediatamente raccolto. Se poi l’esemplare è intatto e ha i chiodi, il suo potere aumenta ulteriormente.

Bellucci non si esprime invece in merito al significato del famoso amuleto, che sembrerebbe legato a tradizioni sia di origini pagane, come la mezza luna di Iside, che cristiane, come la C di Cristo. Lo sapevate?

Ora che per voi non ha più segreti, che ne dite di realizzarlo con materiali alternativi? Non porterà altrettanta fortuna, ma sarà all’insegna del non spreco.

Ferro di cavallo in feltro

Disegnate un ferro di cavallo su un foglio di cartone, rivestitelo con del feltro e decoratelo con fiorellini e foglie in pendant. Se non siete superstiziosi potete appenderlo nel verso “sbagliato” intorno a una maniglia.

Ferro di cavallo in legno

In alternativa fatevi realizzare un ferro di cavallo in compensato e rivestitelo con della stoffa, aggiungendo elementi decorativi a scelta. Non dimenticate i forellini alle estremità per poter infilare un nastrino con cui appenderlo.

Ferro di cavallo in cartone

Potreste persino realizzarlo con del cartone riciclato: basta disegnare la sagoma, ritagliarla e decorarla a piacere.

Bella anche l’idea di rivestirlo con dello spago e arricchirlo di abbellimenti vari. Ottima idea regalo!

