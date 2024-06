Dona un tocco eclettico e spontaneo al tuo giardino prendendo spunto da queste originali idee fai da te

Dondoli con vecchie sedie, fioriere con cassettiere, quadri vegetali con cornici, valigie e vecchie porte. Ecco come rendere eclettico e originalissimo il tuo giardino sfruttando il riciclo creativo

Sebbene negli ultimi anni vada di moda l’essenziale, nulla ci vieta di osare con colori ed elementi decorativi eccentrici, soprattutto se li sentiamo più vicini al nostro modo di intendere la vita. Il caos, quando è armonioso, non è affatto spiacevole ma ci offre la possibilità di sperimentare e spingerci oltre le solite mode, dando vita a qualcosa di unico, che ci rispecchia nel profondo.

Cancello variopinto

Hai un portoncino di legno? Dipingi ogni asse con un colore diverso, il risultato sarà brillante.

Recinzione con vecchie porte

Se hai rinnovato casa e ti sono rimaste delle vecchie porte di legno, ecco l’idea geniale per convertirle in una recinzione da giardino decisamente eccentrica. Basta dipingerle e fissarle a distanza regolare su una recinzione già esistente.

Valigie dipinte

Ispirati al meraviglioso giardino profumato di Lussinpiccolo collocando delle vecchie valigette dipinte a mano in un angolo esterno. Una sedia e qualche pentola lo renderanno ancora più speciale.

Fiori con vecchie bici

Ricicla i cerchioni delle bici, verniciali di vari colori e fissali su dei tubi in ferro o in legno, dopo averli dipinti di verde in modo da simulare il gambo. I cerchioni si trasformeranno in bellissimi fiori.

Vasi appesi ai tronchi

Avvolgi intorno a un tronco una corda e appendi a varie altezze dei vasi pensili di vari colori. Inserisci i fiori e le piante preferite.

Quadri vegetali

Crea con dei lunghi rami un cavalletto fai da te, appoggia sopra una vecchia cornice di legno, che puoi anche realizzare con le tue mani, e fai spuntare un bel vaso di fiori.

Fioriera con carriola

La vecchia carriola arrugginita si trasforma in bellissima fioriera: inserisci il terriccio e le piante preferite. Puoi puntare su fiori colorati oppure piantine grasse, ma anche su erbe aromatiche.

Fioriera con vecchio mobile

Una vecchia cassettiera con specchio si trasforma in una perfetta fioriera da giardino: rinnovala con una mano di colore, apri i cassetti e inserisci le piante preferite.

Dondolo con sedie di legno

Ti piacciono i dondoli? Costruiscine uno riciclando tre sedie di legno: dipingile di vari colori, fissale su due assi di legno e appendi il dondolo con delle corde.

