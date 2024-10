Dona un look autunnale al terrazzo: puoi usare cassette della frutta, stivali in gomma e altri materiali di riciclo

Dalle cassette della frutta in legno alle vecchie ceste, dai rametti alle scale, ecco tutto ciò che puoi riciclare per rendere più accogliente il tuo terrazzo

Se le zucche sono (e rimangono) un grande classico delle decorazioni autunnali per interni ed esterni, materiali di riciclo come cassette della frutta, vecchie ceste e persino stivali di gomma non sono da meno. Non ci credi? Dai un’occhiata a questa selezione di idee fai da te a tema, ti conquisteranno a prima occhiata e non vedrai l’ora di portarle sul tuo terrazzo.

Ceste e zucche

Un grande classico: le zucche. Sparpagliale qua e là sul pavimento del terrazzo, mettine alcune all’interno di vecchie ceste e aggiungi dei vasi con fiori di stagione.

Stivali di gomma

Prendi degli stivali da pioggia e utilizzali come se fossero vasi, riempiendoli con rametti autunnali. Colloca accanto un vecchio secchio e riempilo con mele gustose.

Ghirlanda con rami e ghiande

Raccogli dei rametti flessibili e intrecciali tra loro formando la struttura della ghirlanda. Puoi renderla più o meno spessa a seconda dei tuoi gusti. Arricchiscila con ghiande, arance essiccate e altri frutti di stagione, incollandoli sulla corona con la colla a caldo. Aggiungi uno spago sulla sommità della ghirlanda e appendila alla porta.

Cassette della frutta e… fieno

Probabilmente il fieno dovrai acquistarlo appositamente per l’allestimento, invece le cassette della frutta le puoi recuperare in qualche negozio, chiedendo ai titolari se possono regalartele.

Ti consigliamo di impilarle o accostarle in diversi modi, a seconda dello spazio a disposizione, e di inserirvi tante piccole zucche, aggiungendo qua e là delle spighe o dei fiori secchi in pendant.

Dondolo con bancale di legno

Recupera due bancali in buono stato, verniciali e fatti aiutare da qualcuno di esperto per unirli e realizzare la struttura del dondolo, che andrà poi appeso al soffitto con alcune corde. Per donargli un tocco autunnale aggiungi una soffice coperta e qualche cuscino in tinta con la stagione.

Scala di legno

Recupera una vecchia scala di legno e rivestila con zucche, foglie autunnali e girasoli. Il tocco in più: le pannocchie secche ai piedi della scala.

