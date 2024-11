Scopri come realizzare delle bellissime decorazioni natalizie fai da te con ruote di bicicletta

Dalle ghirlande ai pupazzi di neve, ecco come realizzare delle bellissime decorazioni di Natale con i cerchi delle vecchie biciclette

Se a Natale non vuoi fare lo sprecone, anziché fiondarti ad acquistare nuove decorazioni, realizzale con materiali di riciclo. Come diciamo sempre, il riciclo creativo ha innumerevoli potenzialità e ti permette, con poco denaro e un pizzico di fantasia, di dare vita all’inaspettato.

Oggi vogliamo concentrarci sul riutilizzo delle ruote di bicicletta, o meglio dei cerchi, che a Natale possono tramutarsi in decori niente male! Ecco una selezione di idee fai da te da cui lasciarti ispirare.

Ghirlande

La prima idea che ti proponiamo consiste nel trasformare i cerchi delle bici in ghirlande da appendere su porte, portoni o pareti esterne. Dopo aver ripulito il cerchio, dovrai decorarlo con rametti di pino o abete, bacche, palline e altri elementi natalizi. Puoi fissarli intorno al cerchio con del fil di ferro sottile, rivestendo solo una parte. Un bel fiocco completerà la ghirlanda.

In alternativa, prima di decorare il cerchio potresti verniciarlo di rosso, il colore per eccellenza del Natale.



Calendario dell’Avvento

Di idee creative per realizzare il Calendario dell’Avvento ne abbiamo condivise parecchie nel corso del tempo, ma il calendario con la ruota di bici è davvero una chicca.

Vernicia il cerchio di rosso e fissalo su un supporto verticale, che andrà a sua volta fissato su una base orizzontale.

In corrispondenza dei raggi della ruota attacca, con un pezzetto di filo, delle casette numerate, distanziandole di qualche centimetro l’una dall’altra.

Aggiungi una stella al centro della ruota e delle lucine per illuminarla. Sembrerà una ruota panoramica… dell’Avvento!

Pupazzo di neve

L’ultima idea che vogliamo condividere è il pupazzo di neve: in questo caso avrai bisogno di due cerchi, uno più grande e uno più piccolo, che andranno verniciati di bianco. Attacca il cerchio più piccolo sopra al cerchio più grande (puoi anche unirli con delle fascette) e decora la parte centrale con rami di pino innevato e un bel fiocco. Aggiungi un cappello sul cerchio più piccolo. Il pupazzo di neve così realizzato può essere appoggiato sul muro oppure collocato su un supporto di ferro.

In questo esempio sono stati utilizzati tre cerchi, uno più grande per la base, uno medio per il corpo centrale, e uno più piccolo per la testa del pupazzo. Con l’aggiunta di un cappello e di una semplice sciarpa il pupazzo è servito.



