Decorazioni natalizie fai da te con formine per biscotti: 5 idee (inaspettate) che sprigionano magia

Dalle ghirlande alle decorazioni per finestre, dalle stelle agli alberelli, ecco tanti modi per utilizzare con un pizzico di creatività gli stampi natalizi per biscotti

Solitamente utilizziamo le formine per sfornare prelibati biscotti natalizi, ma gli originali stampi nascondono potenzialità creative del tutto inaspettate. Basta un pizzico di creatività (e le idee giuste da cui trarre spunto) per trasformarle in ghirlande, portacandele, addobbi per l’albero e molto altro.

Ghirlanda

Recupera alcuni stampi e con del filo sottile legali, uno dopo l’altro, intorno a un lungo nastro natalizio, in modo da formare una bella ghirlanda.

Decorazione per le finestre

Se vuoi valorizzare le finestre della cucina, appendi le formine al bastone delle tende utilizzando nastri di vari colori e di varie lunghezze.

Stella

Che Natale sarebbe senza una bella stella? Puoi realizzarla unendo delle formine a forma di stella con la colla a caldo. Tra una e l’altra aggiungi dei piccoli fiocchi a quadretti bianchi e rossi o del colore che vuoi tu.

Portacandela

Prendi una formina per biscotti a forma di cavallo, attacca sopra un piccolo portacandela e aggiungi qualche rametto di pino finto. Incolla la formina su una base rigida, in modo da non farla cadere.

Coperchi natalizi

Vuoi donare un tocco natalizio alla cucina? Personalizza i coperchi dei barattoli con gli stampi per biscotti, attaccandoli sopra ad essi con colla a caldo. Annoda intorno ai barattoli dei nastrini di velluto facendo un bel fiocco.

Candelabro sospeso

Se possiedi un candelabro sospeso e vuoi donargli un tocco di originalità, niente di meglio che valorizzarlo con degli stampi per biscotti di varie forme.

Addobbi per l’albero

Le formine per biscotti possono essere utilizzate anche come addobbi per l’albero di Natale, è sufficiente appenderle ai rami con dei nastri natalizi.

Ma volendo, puoi anche valorizzarle attaccando all’interno delle piccole decorazioni.



