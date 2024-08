Decorazioni fai da te con fiori pressati: sono così belle (e romantiche) che ti conquisteranno al primo sguardo

Hai mai pensato di abbellire casa con i fiori pressati? Ecco alcune idee creative che ti lasceranno a bocca aperta

Ti sarà capitato di imbatterti in qualche bella decorazione realizzata con fiori pressati, ma hai mai pensato che potresti realizzare delle cosucce carine con le tue mani? Pressare i fiori non richiede grandi abilità, sebbene l’esperienza aiuti a ottenere migliori risultati (soprattutto in termini cromatici).

Le strade principali sono due: raccogliere i fiori e inserirli tra le pagine di un libro pesante, posizionandoli all’interno di fogli di giornale, oppure ricorrere alle presse, che si possono realizzare anche con il fai da te.

Se però non disponi di una grande quantità di fiori e hai bisogno di integrarli, ricorda che si possono anche acquistare già pronti. Una volta che ne avrai un bel po’, potrai finalmente utilizzarli per creare le tue decorazioni. Ispirati alle idee che abbiamo selezionato: ti faranno sbrilluccicare gli occhi!

Ovale di legno con fiori pressati

Gli ovali di legno, o altri pezzi rustici dalle forme inusuali, si prestano perfettamente ad accogliere sulla loro superficie i fiori secchi. Puoi incollarli con della vinavil passando uno strato delicato di colla anche sopra, in modo da isolarli. Quando avrai terminato, aggiungi sul retro un gancetto per appendere l’ovale al muro.

Portacandele

Grazie alla tecnica del decoupage puoi utilizzare i fiori secchi per decorare tanti oggetti diversi e farne persino dei deliziosi, e romantici, portacandele di riciclo.

Recupera un barattolo di vetro, incolla tutt’intorno i fiori selezionati e passa una mano di colla anche sopra. Lascia asciugare e inserisci nel barattolo una candelina.

Collage su cartoncino

Realizza un collage di fiori pressati su un foglio di cartoncino bianco, nero o colorato, lascia asciugare la colla e incornicia il capolavoro.

Quadri in vetro

Hai presente le cornici con fronte e retro in vetro? Ecco, è proprio una di queste che devi acquistare, collocando i fiori pressati tra un vetro e l’altro. L’effetto è Wow!

Vassoi

Vuoi stupire i tuoi ospiti? Porta in tavola le bevande su un vassoio rivestito di fiori pressati: sprigionerà una tale bellezza che qualunque cosa servirai sembrerà prelibata.

Rivestire il vassoio è semplicissimo: seleziona i fiori, pensa a come disporli facendo vari tentativi e quando sei soddisfatto, inizia a incollarli sul vassoio con la vinavil diluita in un po’ di acqua. Passa una mano di colla anche sopra ai fiori in modo da isolarli.

