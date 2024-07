Decorazioni estive fai da te per la casa e il giardino con materiali di riciclo

Vecchi barattoli di vetro, fiori pressati, cartoncino, bustine di semi, ecco tutto ciò che puoi utilizzare per dare vita a originali decorazioni estive

Delle ghirlande estive ti abbiamo già parlato, ma esistono molte altre decorazioni a tema che puoi realizzare con materiali di riciclo. Con i limoni puoi decorare i canovacci, con le vecchie bustine di semi puoi dare vita a originali ghirlande da appendere in terrazzo o in giardino, con i barattoli di vetro puoi creare romantiche lanterne. Ecco le idee fai da te più carine da cui trarre ispirazione.

Canovacci con decorazioni estive

Perché non decorare i canovacci con i limoni? Intingendoli nel colore per tessuti li potrai utilizzare come timbri. Scegli tinte delicate che ricordino la stagione estiva come il giallo, l’arancione, il rosa.

Ghirlanda di limoni

Per restare in tema agrumi, ecco una bella ghirlanda di limoni da appendere alla porta.

Procurati una corona circolare di cartone e dipingila di bianco.

Disegna sul cartoncino bianco le sagome di mezzo limone e su un cartoncino giallo gli spicchi, che andrai a incollare sopra alla sagoma.

Sul cartoncino giallo disegna anche dei limoni interi e sul cartoncino verde le foglie.

Piega le foglie a metà in modo da donare loro un po’ di volume e poi incolla limoni e foglie sulla corona di cartone.

Aggiungi un pezzo di spago o di nastro per appendere la ghirlanda alla porta… o dove vuoi.

Ghirlande con bustine di semi

Hai delle bustine di semi? Recuperale, fai un taglio a triangolo sulla parte inferiore e pratica due forellini sulla parte superiore di ogni busta. Infila nei forellini lo spago formando così una bella ghirlanda da appendere in giardino.

Lanterne con fiori secchi

Belle anche le lanterne con fiori secchi che puoi realizzare con la tecnica del decoupage.

Procurati dei barattoli di vetro, puliscili bene e decorali con i fiori secchi pressati, incollandoli sulla superficie esterna con della colla vinavil. Passa una mano di vinavil anche sopra ai fiori e lascia asciugare.

Avvolgi intorno alla bocca del barattolo del fil di ferro per poter appendere e trasportare le lanterne.

Infine inserisci la tea light.

Vasi dipinti

Vuoi donare un tocco estivo ai vasi di terracotta? Bastano colori acrilici o pennarelli indelebili e un pennello! Scegli una palette cromatica estiva ispirandoti, per esempio, ai frutti di stagione. Un grande classico? L’anguria! Pulisci il vasetto e dipingilo.

Rametti arcobaleno

Porta l’arcobaleno in giardino appendendo ai rami degli alberi dei rametti colorati. Puoi dipingerli con i colori acrilici e appenderli con dei pezzi di spago, fissandoli con un gancetto sulla sommità di ciascun rametto.

Barchette da appendere

Se vuoi una decorazione da tenere in casa al sapore di estate, prendi dei rametti trovati sul lungomare, avvolgili con un pezzo di spago e incolla su di esso un triangolo formato da due diverse stoffe, in modo da simulare la vela.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: