Decorazioni autunnali con ortensie secche: 6 idee fai da te (una più carina dell’altra)

Hai mai pensato di utilizzare le ortensie secche a scopo decorativo? Prendi spunto da questa selezione di idee creative, ti conquisteranno!

Hai delle ortensie in giardino? Hai mai pensato di utilizzare i fiori secchi a scopo decorativo? Ti assicuriamo che sono bellissimi e specie in autunno emanano un fascino unico, vagamente retrò. Scopri come utilizzarle per abbellire casa.

Secchielli con ortensie secche

Taglia le ortensie secche e collocale all’interno di qualche secchiello vintage. Puoi alternare diversi fiori e impreziosire i secchi con dello spago.

Ghirlanda

Il vantaggio di una ghirlanda con fiori secchi è ovviamente la durata. Non c’è rischio che le ortensie appassiscano e se conservata con le dovute cure, la ghirlanda potrebbe addirittura durare anni. Come realizzarla?

Crea una corona di rami intrecciati e rivestila con i fiori, che andranno legati con dello spago. In alternativa puoi provare ad attaccarli con un po’ di colla a caldo, sfruttando il gambo.

Decorazione da esterno

In questo caso le ortensie secche sono state inserite in un cestino pensile, perfetto come decorazione da esterno. Attenzione a collocarlo però in un un luogo riparato.

Ortensie secche dipinte

Un’altra idea consiste nel dipingere le ortensie secche: anche se in foto vedi un pennello, ti consigliamo di tingerle con una vernice spray ad acqua. E’ molto più semplice!

Decorazione per finestre

Al naturale o dipinte con lo spray, le ortensie secche si prestano ad abbellire le finestre: basta rimuoverle avendo cura di preservare il gambo e appenderle a testa in giù davanti alla vetrata.

Vaso con ortensie secche

L’idea più semplice? Tagliarle e infilarle in un bel vaso.

