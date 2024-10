Decorazioni autunnali per finestre: 5 idee fai da te che ti conquisteranno al primo sguardo

Hai mai pensato di decorare le finestre durante la stagione autunnale? Non perderti le idee fai da te che abbiamo selezionato, sono facili da realizzare e bellissime

Di solito il momento dell’anno in cui ci dedichiamo alla decorazione delle finestre è il Natale, ma in realtà nulla ci vieta di abbellirle in ogni stagione, declinandole a seconda del periodo. In autunno, foglie, ghiande, pigne e animaletti del bosco sono grandi protagonisti. Portali in casa prendendo spunto da queste originali idee creative.

Foglie autunnali

Puoi realizzarle con le tue mani riciclando fogli di cartoncino, carta velina, feltro, oppure appendere davanti alle finestre delle foglie autunnali vere. Basta annodare un filo intorno al picciolo e il gioco è fatto. Alternane di varie forme e dimensioni, l’effetto visivo sarà più accattivante.

Puoi anche alternarle con altri elementi, per esempio bacche e pigne, appendendole su un ramo.



Fanno un figurone anche applicate direttamente sulle vetrate.

Ghirlande di bacche

Ti piacciono le bacche? In effetti sono irresistibili! Se vuoi utilizzarle per decorare le tue finestre, prendi dei rami flessibili, realizza una mini-ghirlanda e intreccia intorno le bacche.

Ghirlande con pigne, arance essiccate, ghiande

Le ghirlande sono ideali per abbellire le finestre e puoi realizzarle con tanti materiali diversi: in autunno privilegia pigne, ghiande, arance essiccate e delizie di stagione.

Come vedi, le potenzialità creative sono infinite.

Decorazioni su finestre

Non puoi certo decorare le finestre di casa con colori indelebili, ma lo puoi fare con i pennarelli a gesso liquido per vetri, che si rimuovono facilmente e sono facilissimi da usare.

Cosa disegnare? Foglioline autunnali, scoiattoli, ricci, ghiande e tutto ciò che è di stagione.

Carta velina

Anche la carta velina si presta alla decorazione delle finestre: disegna su un cartoncino nero delle foglie, ritagliale e rimuovi la parte interna. Applica sul retro un pezzo di carta da lucido e incollaci sopra pezzetti di carta velina nei colori dell’autunno. Attacca le foglie sulle finestre con del nastro adesivo trasparente.

