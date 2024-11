Decorare l’ingresso di casa per Natale: 6 idee fai da te di una suggestione unica

Dalle vecchie slitte agli sci, dai cesti ai ceppi di legno, sono tante le cose che potete utilizzare per decorare e rendere magico il vostro ingresso

Dalle classiche ghirlande per la porta che non passano mai di moda alle vecchie slitte, dai ceppi di legno trasformati in Babbo Natale ai secchi di latta con pigne e altri elementi decorativi, ecco le idee più belle da cui trarre ispirazione.

Ghirlanda per la porta

Partiamo dai grandi classici come la ghirlanda per la porta d’ingresso. Checché se ne dica continua a essere un must have delle festività natalizie e la cosa bella è che si può realizzare sia con materiali naturali che con elementi di riciclo.

Sci decorativi

Recuperate un vecchio paio di sci, se lo ritenete opportuno verniciateli di bianco e abbelliteli con qualche decorazione: rametti di abete, palline di Natale, una campanella. Appoggiateli accanto all’ingresso.

Babbo Natale con ceppo di legno

I ceppi di legno vengono spesso riutilizzati per creare originali decorazioni natalizie: con un ceppo, per esempio, potete creare un Babbo Natale fai da te davvero carino.

Bisogna segare il ceppo in obliquo e dipingerlo con dello smalto ad acqua adatto al legno. Non dimenticate di aggiungere una cintura da Babbo! Potete posizionare il ceppo accanto all’ingresso.

Cesti con pigne

Se avete dei cesti, riempiteli di pigne, bacche e altri elementi decorativi e posizionateli davanti all’ingresso insieme a delle belle lanterne.

Secchi di latta natalizi

Non dimentichiamo i secchi di latta: se ne possedete qualcuno, è il momento di riempirli di pigne, palline, rametti di pino o abete, e posizionarli accanto all’ingresso, magari su un tavolo o su una scaletta.

Oppure collocateli sulle cassette della frutta di legno.

Vecchia slitta

Non occorre possedere un modello così antiquato, basta anche una semplice slitta di legno per valorizzare l’ingresso: la cosa importante è decorarla in chiave natalizia. Come fare? Potete posizionarla verticalmente e abbellirla con pigne, palline, rametti e qualche lucina.

