Dalle vecchie tv ai bauli, ecco come realizzare un delizioso mobile bar fai da te con materiali di riciclo

Bancali di legno, vecchie televisioni, bauli della nonna, credenze e vetrinette, ecco tutto ciò che puoi riciclare e trasformare in un mobile bar fai da te

Un mobile bar fa sempre comodo in casa o in terrazzo, persino in giardino! Permette infatti di tenere a portata di mano tutto ciò che occorre per organizzare una bella festicciola tra amici, sorseggiando cocktail, vino pregiato e altre bevande. La cosa bella è che può essere realizzato facilmente anche con materiali di riciclo, vecchi mobili e oggetti che abbiamo in casa, dalle televisioni vintage alle vetrinette.

Vecchio baule

In soffitta hai un baule d’altri tempi? Il loro fascino è intramontabile, non a caso vengono spesso convertiti in mobili e altre meraviglie. Potresti persino trasformare il baule in un mobile da bar rimuovendo l’apertura e creando dei ripiani interni di legno su misura, che potrai sfruttare per riporre bottiglie, bicchieri e strumenti vari. Il baule in questo caso va posizionato verticalmente.

Vecchia televisione

Possiedi una vecchia televisione con schermo a tubo catodico? Ecco come convertirla in un mobile da bar:



rimuovi le parti interne e il vetro bombato

recupera un vecchio tavolino di piccole dimensioni e posiziona la tv sopra di esso, in modo da alzarla da terra. Ovviamente dovrai fissarla sul supporto per evitare che cada

posiziona nella cavità interna del televisore le bottiglie.

Vetrinetta

Il modo più semplice per creare un mobile bar fai da te è sfruttare una vecchia vetrinetta inutilizzata inserendo bottiglie, cavatappi, bicchieri e quant’altro sui vari ripiani.

Credenza

Anche una vecchia credenza si presta a questo riutilizzo creativo: rimuovi le ante e sfrutta lo spazio interno per collocare in bellavista le bottiglie preferite. Nei cassetti potrai sistemare cavatappi, bastoncini di metallo, tovaglioli e strumenti vari. Sopra alla credenza aggiungi qualche bicchiere e una bella pianta decorativa.

Pianoforte

Persino un vecchio pianoforte può fungere da mobile bar! Dovrai smontare alcune parti, pulirlo bene e costruire dei ripiani interni su cui collocare le bottiglie. Naturalmente se il pianoforte è funzionante, meglio evitare!

Scrittoio

E se fosse un antico scrittoio a trasformarsi in mobile da bar?! Sfrutta i ripiani interni per collocare bottiglie, bicchieri e strumenti vari. Sul ripiano destinato alla scrittura posiziona un bel vassoio e dei bicchieri.

Mobile bar con pallet

Anche i bancali di legno si prestano a questo tipo di trasformazione: se hai un po’ di dimestichezza con il bricolage, potrai ricavare un simpatico mobile bar da parete, perfetto per il terrazzo o il giardino.

Puoi sfruttare i bancali anche per creare un mobile bar da interno, come nel seguente esempio.

