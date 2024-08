Dal portamonete alla custodia per occhiali, ecco come riutilizzare i flaconi della crema solare finita

Di solito li gettiamo via senza pensare a come potremmo riutilizzarli in modo creativo. Eppure le possibilità sono numerose, per di più semplici e accattivanti

Della crema solare non si butta via niente! Se la crema avanzata può essere riutilizzata su corpo e capelli, e persino per una serie di sorprendenti usi domestici, i flaconi si rivelano altrettanto preziosi.

E allora, tieni a portata di mano forbici, taglierino e colle, prendi spunto dalle idee che abbiamo selezionato e prova anche tu a esplorare le potenzialità creative del magico riciclo.

Custodia per occhiali

Che un flacone di crema solare si possa trasformare in una custodia per occhiali ha dell’incredibile!

Come avviare la curiosa metarmofosi? In primis rimuoviamo tutte le etichette dal flacone, rivestiamolo quindi con della stoffa riciclata, aggiungiamo il coperchio e una perlina sul davanti che ci servirà per chiudere, con l’aiuto di un pezzetto di spago, la custodia.

Portaoggetti

Il portaoggetti è ancora più semplice. Rimuovi il tappo e taglia il flacone con l’aiuto di un taglierino, basandoti sull’esempio che trovi di seguito. Spruzza il flacone di colore, lascialo asciugare e inserisci gli oggetti preferiti. Qui è stato utilizzato un flacone di shampoo ma naturalmente puoi fare la stessa cosa con quello della crema solare.

Portamonete

Se la crema solare è in tubetto sarà facile ricavarne un pratico portamonete (che potrai sfruttare anche per oggetti di piccole dimensioni). Taglia la parte superiore del tubetto (quella senza tappo) e aggiungi un bottone a pressione sulla linguetta chiudi-apri.

Portatrucchi da parete

Recupera la parte inferiore di 3-4 flaconi lasciando un pezzetto sul retro per agganciarli gli uni agli altri. In questo modo darai vita a un pratico portatrucchi da parete.

Supporto per ricaricare il telefono

Come ultima idea ti proponiamo di trasformare il vecchio flacone usato in un comodo supporto per ricaricare lo smartphone. Anche in questo caso, dopo aver ripulito per bene il contenitore rimuovendo qualunque traccia di crema e di etichette, dovrai tagliarlo come nell’esempio, lasciando uno spazio per la presa, che ti consentirà di appenderlo al muro.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: