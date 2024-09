Dai vasetti per piante ai portaoggetti, ecco come puoi riciclare le coppette del gelato

Giochi per bambini che fanno tornare indietro nel tempo, portaoggetti, vasetti per piante, ecco tutto ciò che potete fare con le coppette usate

Provate a pensare a quante coppette del gelato avreste in questo momento se anziché gettarle via, le aveste conservate per tutta l’estate. Se siete amanti del gelato, o se qualcuno in famiglia ne va matto, sarebbero tante. Ma anche se fosse una soltanto, il riciclo creativo ne sarebbe felice! Le idee fai da te sono innumerevoli, una più simpatica e utile dell’altra.

Vasetti per piante

Iniziamo dalle cose facili come la coppetta del gelato trasformata in vasetto per piante. Dipingetela o rivestitela con la tecnica del decoupage, aggiungete qualche forellino sul fondo, inserite il terriccio e la piantina.

Portaoggetti

Altro riutilizzo facile facile è il portaoggetti: anche in questo caso tutto ciò che dovete fare è rendere la coppetta più carina, dipingendola con gli acrilici o con dello spray ad acqua, a meno che non preferiate il decoupage, che è un po’ più lento ma regala grandi soddisfazioni. Dopodiché inserite nella coppetta oggetti di piccole dimensioni, come gomme, puntine, graffette.

Portacandele

Un’altra bella idea, anche questa molto semplice, consiste nel trasformare la coppetta in portacandela, ma attenzione, se la coppetta è di cartone utilizzate solo tea light a led. Tutto sta nel decorarla esternamente con una delle tecniche suggerite, a meno che non preferiate un rivestimento alternativo con legnetti. Basta incollarli tutt’intorno con la colla a caldo e la coppetta sarà come nuova.

Telefono senza fili

Il blog di “Pane, Amore e Creatività” propone un’idea accattivante all’insegna del gioco: il telefono senza fili. In questo caso dovrete unire le due coppette con dello spago o del cordino, qui trovate il tutorial completo.

Addobbi per l’albero di Natale

Ci avevate mai pensato?! Spruzzate la coppetta con dello spray ad acqua dorato, rosso, verde o di un colore natalizio a vostra scelta, lasciatela asciugare, capovolgetela e aggiungete delle decorazioni natalizie adesive. Praticate un forellino sulla base e infilateci uno spago o un filo per appenderla ai rami dell’albero. Naturalmente il filo andrà fissato all’interno con un po’ di nastro adesivo o con un nodino.

