Costumi di Halloween per neonati: 6 idee fai da te con materiali di riciclo. Sono semplici e troppo carine

Zucche così carine che viene voglia di abbracciarle, mostri che fanno simpatia (più che paura), ragni che strappano sorrisi e carezze. Questi costumi per neonati sono di una bellezza unica nel loro genere. E li puoi realizzare con le tue mani!

Dal pipistrello alla zucca, dalla strega alla mummia, ecco come realizzare degli originali costumi di Halloween per neonati, uno più carino dell’altro. Cosa occorre? Qualche tutina, fogli di feltro nero, vecchi calzini e cose così. Sei pronta a trasformare il tuo bambino o la tua bambina in un piccolo (ma simpatico) mostro?

Pipistrello

Metti insieme un body nero e due ali di stoffa ricavate da una vecchia felpa dello stesso colore e già metà costume è praticamente pronto. Basta attaccare su una cuffietta nera due orecchie, due occhietti e due dentini in feltro. Ci vuole un attimo a realizzare questi dettagli: disegnali sul feltro e ritagliali.

Zucca

Che ci vuole a trasformarsi in una simpatica zucca! Procurati un paio di pantaloni neri e una maglietta dello stesso colore. Disegna su un foglio di feltro arancione bocca, occhi e naso della zucca. Cucili sulla maglietta.

Se vuoi donare un tocco ancora più zuccoso al costumino, aggiungi delle tiracche arancioni e un cappellino da strega.

Strega

Come ci si trasforma in strega? Procurati un abitino nero, calze a righe, un bastone corto e dei rametti sottili. Attacca i rametti intorno all’estremità del bastone con uno spago in modo da creare una mini-scopa da strega. Fai indossare l’abito total black e realizza con le tue mani un cappello su misura. Qui ti spieghiamo come crearlo con vari materiali.

Mummia

Che carino il costume da mini-mummia e per farlo occorrono soltanto un po’ di garze: arrotolale (senza stringere troppo) intorno alla tutina e aggiungi una fascia sulla testa, lasciando scoperto il volto.

Fantasma

Anche il fantasma è semplice da realizzare:

prendi un foglio di feltro nero, traccia due occhi e una bocca, ritagliali con le forbici e cucili sulla maglietta

completa il costumino con un paio di pantaloni bianchi e un berretto dello stesso colore.

In alternativa puoi realizzare una mantellina con occhi e bocca da fantasma.

Ragno

Con tre paia di calzettoni neri, vecchi giornali, del cartone e una tutina nera, puoi realizzare un costumino da ragno di tutto rispetto.

Procedi così:

prendi i calzettoni e riempili con fogli di giornale accartocciati;

cuci le zampe del ragno sul retro della tutina nera, tre per lato.

