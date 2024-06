Cosa usare al posto della carta assorbente? Ecco l’alternativa fai da te antispreco

La carta assorbente è senz'altro molto utile in casa, ma è usa e getta. Per fortuna esistono delle alternative fai da te, scopriamo quali sono

La carta assorbente è senza dubbio molto utile in casa, sia per la pulizia di eventuali superfici che per assorbire liquidi versati accidentalmente o l’olio presente nel fritto, ma è usa e getta e questo può avere un impatto notevole in termini di spreco. Esistono delle alternative?

La risposta è affermativa: per esempio ci sono degli strofinacci messi a punto dall’ingegnere svedese Curt Lindquist, realizzati esclusivamente con materiali vegetali e biodegradabili, che si rivelano perfetti sostituti della carta assorbente, ma anche di spugne in microfibra e panni in pelle.

Oppure esiste un’alternativa fai da te realizzabile con la stoffa riciclata.

Procuratevi dei pezzi di stoffa (tessuti in cotone sono l’ideale), ricavatene dei quadrati o dei rettangoli tutti uguali tagliandoli con le forbici.

Metteteli da parte in un cassetto e utilizzateli al momento del bisogno. Essendo di stoffa, potrete lavarli più volte, evitando lo spreco dovuto all’usa e getta.

Invece per il fritto l’alternativa ideale alla carta assorbente sono i sacchetti di carta del pane, che potete tagliare in due parti, ricavandone due pezzi di carta da utilizzare all’occorrenza.

