Cordino per occhiali fai da te: puoi realizzarlo con foulard, fili colorati, catenelle e molto altro

Dai foulard ai pezzi di spago, dai fili alle catenelle, ecco tutto ciò che puoi utilizzare per creare un cordino per occhiali originale e unico

Ti serve un cordino per occhiali ma non vuoi acquistarlo? Punta sul fai da te! Le soluzioni creative sono innumerevoli e decisamente più carine rispetto ai cordini tradizionali. Puoi realizzarli, per esempio, con dei foulard oppure con spaghi e fili colorati. Prendi spunto da questa selezione di idee e mettiti al lavoro!

Cordino per occhiali con spago sottile

Taglia un pezzo di spago sottile e inserisci perline colorate di varie forme. Puoi anche utilizzare dei pon pon dopo aver praticato un forellino nel centro di ciascuno. Quando è pronto, lo spago va annodato intorno alle stanghette.

Cordino per occhiali con spago e nappine

Con un pezzo di spago bianco arricchito con nappine colorate puoi realizzare un originalissimo cordino fai da te pronto all’uso!

Cordino per occhiali con catenelle

Recupera una catenella per collane e arricchiscila di nappine colorate fissandole con gli appositi gancetti. Aggancia la catenella agli occhiali con gli appositi terminali.

Cordino per occhiali all’uncinetto

Conosci la tecnica dell’uncinetto? Puoi utilizzarla per creare un cordino totalmente fatto a mano dandogli la forma che vuoi tu!

Cordino per occhiali avvolto con fili colorati

In alternativa prendi il vecchio cordino e avvolgilo con fili di vari colori, il risultato è spettacolare!

Cordino per occhiali con foulard

Un’altra idea carina consiste nel recuperare un vecchio foulard (non troppo grande) e dopo averlo piegato a metà, annodare le estremità intorno alle estremità delle stanghette.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: