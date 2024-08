Corde per saltare fai da te: 4 idee colorate e divertenti per realizzarle con quello che hai in casa

Il salto con la corda è un gioco senza tempo, uno di quei grandi classici che non passano mai di moda, e che conquistano grandi e piccini. Fra l'altro le corde si possono realizzare anche con il fai da te e fatte di materiali riciclati sono ancora più belle

Il salto con la corda è un grande classico, uno di quei giochi che ricorda i tempi in cui ci si divertiva con poco e nonostante ciò, lo spasso era assicurato sia da soli che in compagnia.

Per non parlare del fatto che è un’attività benefica sotto ogni punto di vista e persino un valido allenamento aerobico cardiovascolare.

Fra l’altro le corde si possono realizzare con quello che abbiamo in casa, dai tappi di pennarelli ai fili di lana, ed è incredibile quanto vengano belle!

Corda con tappi di pennarelli

A forza di usarli i pennarelli si consumano e quando non c’è più niente da fare, ecco che in soccorso arriva lui, il riciclo creativo, con tante idee accattivanti, come la corda fatta di tappi.

Per realizzarla occorre accumularne un bel po’ e praticare un forellino sull’estremità chiusa di ciascuno. In questo modo potrai unirli infilando uno spago, dopo aver praticato un grosso nodo all’estremità.

Infila tutti i tappi fino a raggiungere la lunghezza della corda desiderata e alle estremità fissa due pennarelli integri, che faranno da maniglie.

Corda con vecchie magliette

Se hai delle vecchie t-shirt rovinate, ecco come convertirle in una bella corda per saltare: stendi la maglietta e taglia delle lunghe strisce, intrecciane tre e aggiungine altre man mano. Fai due grossi nodi alle estremità della corda per chiuderla.

Corda riciclata

In alternativa puoi riciclare una corda e convertirla nel famoso gioco. Ti basterà fissare alle estremità dei manici di legno provvisti di foro, in cui infilare (e incollare saldamente) le estremità della corda.

Corda con fili di lana

Ti avanzano fili di lana colorati? Anziché abbandonarli a se stessi, intrecciali tra loro in modo da formare una grossa treccia variopinta, più o meno lunga a seconda di chi la utilizzerà. Anche in questo caso pratica due nodi alle estremità, lasciando dei fili liberi da stringere durante il salto.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: