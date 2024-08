Con i vecchi giochi da spiaggia puoi fare molte cose! Scopri i riutilizzi più utili e inaspettati

Palette, secchielli, formine: che farsene quando si rompono? Ecco tutti i riutilizzi più creativi (e utili), uno più interessante dell'altro!

Secchielli, stampini, palette, il mondo dei giochi da spiaggia è colorato e divertente, ma a forza di usarli capita di romperli o rovinarli. Anziché destinarli a una triste fine, perché non provi a riciclarli in modo creativo sperimentando dei riutilizzi originali? Ecco un elenco delle cose che puoi fare.

Paletta da spiaggia

Sfrutta la vecchia paletta per versare il terriccio nei vasi di piante oppure per prelevare le crocchette di cani e gatti e versarle nella ciotolina.

Secchiello

Il secchiello può essere riciclato in diversi modi:

puoi convertirlo in un comodo porta bottiglie. Basta riempirlo di ghiaccio per tenere al fresco le tue bevande

trasformalo in un vaso per piante inserendo il terriccio e le piantine preferite. Prima di utilizzarlo, puoi anche rivestirlo con dello spago in modo da renderlo più carino

utilizzalo come portaoggetti o per contenere i giocattoli di piccole dimensioni

con un pizzico di creatività il vecchio secchiello può trasformarsi in paralume. Andrà abbellito con qualche decorazione dopo aver praticato un forellino nel centro per far passare il cavo elettrico.

Formine

Per quanto riguarda le formine, la cosa migliore da fare è utilizzarle come svuotatasche, contenitori per bustine del tè, oppure come divertente portasapone.

Setaccio

Puoi decorare il vecchio setaccio da spiaggia con dei fiori, o altre decorazioni, e appenderlo alla porta come se fosse una ghirlanda.

Annaffiatoio da spiaggia

Se l’annaffiatoio non è rotto, ma solo rovinato, potresti riutilizzarlo in giardino o in terrazzo per bagnare fiori e piante.

