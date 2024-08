Dalle cornici alle collane, ecco come riutilizzare i frammenti di vetro trovati in spiaggia

Rivestimenti (creativi) per vasi (anonimi), cornici per foto, collane dal fascino unico, ecco tutti i riutilizzi creativi dei frammenti di vetro colorati trovati al mare

Camminando sulla spiaggia ti sarà capitato di trovare dei pezzi di vetro di vari colori. Sono i cosiddetti vetrini di mare, ovvero resti di bottiglie di vetro finite in mare che levigati dall’acqua assumono un aspetto accattivante.

E infatti molte persone li raccolgono e collezionano per farne elementi decorativi. Ma c’è anche chi li riutilizza in modo diverso e li trasforma in collane, rivestimenti per vasi, mosaici e molto altro. Ecco una selezione di idee creative da cui trarre spunto.

Barattolo luminoso

La prima idea che ti suggeriamo è anche la più semplice: dopo aver raccolto i vetrini, inseriscili all’interno di un barattolo o di un vaso di vetro e aggiungi una candelina elettrica per fare luce.

Collage

Se ne hai raccolti un bel po’, potresti utilizzare i frammenti di vetro per creare un collage astratto o figurativo.

Basta incollarli, secondo l’estro del momento o un ordine prestabilito, su un foglio di cartone o su una tavoletta di legno. Una volta concluso il lavoro, aggiungi un gancetto sul retro per appendere il capolavoro al muro.

Cornice

Se hai tra le mani una vecchia cornice anonima, ecco che con i frammenti di vetro raccolti in spiaggia riuscirai a trasformarla in qualcosa di speciale. Fai una selezione in base alle forme e ai colori, quindi incolla i vetrini uno dopo l’altro sulla cornice. Ti conviene utilizzare della colla a caldo.

Collana

Seleziona il vetrino più bello e utilizzalo per creare un ciondolo. Per poterlo legare al cordino o alla catenella della collana, ti consigliamo di avvolgerlo in modo creativo con filo di rame per gioielli.

Decorazioni da appendere

I vetrini di mare si prestano perfettamente alla realizzazione di decorazioni da appendere in casa: raccogline parecchi e poi uniscili con dello spago sottile, appendendo le strisce così realizzate a un ramo di supporto.

Puoi anche farli più piccoli e distribuirli in vari punti della casa.

Barchette

Se hai l’animo creativo, riutilizza i vetrini per dare vita a originali barchette. Bastano dei rametti, qualche vetrino, colla a caldo e fil di ferro. A come combinarli pensaci tu!

Vaso

Hai un vecchio vaso anonimo? Rivestilo con i vetrini di mare trovati in spiaggia. I più adatti allo scopo sono quelli piatti.

