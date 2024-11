Ti spiego come riutilizzare in modo creativo i coperchi delle confezioni di salviette umidificate

Basta staccarli dalle confezioni, pulirli bene e riutilizzarli con fantasia: si possono creare moltissimi giochi per bambini e anche altre cose originali

Dai giochi sensoriali ai Memory in versione domestica, ma anche simpatiche casette delle foto e sacchetti delle patatine richiudibili, le idee di riutilizzo creativo delle confezioni di salviette umidificate sono innumerevoli. Scoprite le più originali!

Gioco sensoriale

I giochi sensoriali tattili sono molto importanti per lo sviluppo dei bambini e potete realizzarli anche con i coperchi delle confezioni di salviette.

Basta procurarsi un contenitore di cartone, praticare dei fori grandi quanto i coperchi e infilarli al loro interno, fissandoli con della colla a caldo. Sotto ogni coperchio dovrete inerire un materiale diverso. Chiudete i coperchi e lasciate ai bambini l’opportunità di scoprire cosa nascondono.

Sacchetto di patatine richiudibile

A prima occhiata non sembra il massimo, ma la comodità di un sacchetto di patatine provvisto di coperchio richiudibile è senza dubbio impareggiabile. Basta pulire bene il coperchio, dopo averlo rimosso dalla confezione di salviette, e incollarlo con la colla a caldo intorno al foro praticato sulla parte superiore del sacchetto.

Casetta delle foto

Le casette delle foto sono un’idea geniale per conservare le foto di famiglia in modo originale, a prova di bambini piccoli. Si possono realizzare in diversi modi e forme, l’importante è attaccare sotto ogni coperchio una foto diversa, in modo che i bambini, aprendoli, possano ammirare i diversi scatti, divertendosi un mondo.

Memory per bambini piccoli

Avete presente il “Memory”? Potreste realizzarne una versione domestica proprio con i coperchi delle confezioni di salviette. Procuratevi una base di cartone, incollate sulla parte superiore due coperchi o più a seconda delle dimensioni del cartone, e procedete man mano con gli altri.

Scegliete una serie di disegni, stampatene due per ogni tipologia e ritagliate le sagome. Nascondete due sagome uguali dietro due coperchi diversi e così via con gli altri disegni. Non incollate i disegni sul cartone perché altrimenti non potrete più cambiarli di posizione. Per tenerli fermi al massimo applicate dietro a ciascuno un pezzetto di nastro di carta. Chiudete i coperchi e fate giocare i vostri bambini!

