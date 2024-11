Ti spiego come riciclare un vecchio paralume: puoi farne coprivivande, tavolini e molto altro

Hai un vecchio paralume? Non gettarlo via, puoi trasformarlo in tante cose utili e ci vuole un attimo! Prendi spunto da queste idee fai da te, sono una più bella dell'altra

Che si tratti di una vecchia lampada rovinata o di una lampada anonima che proprio non ti va giù, con il riciclo creativo ci vorrà un attimo a restituirle lo splendore perduto. Dai tavolini ai coprivivande, dai portavasi alle decorazioni, i riutilizzi dei vecchi paralumi sono innumerevoli, uno più interessante dell’altro.

Coprivivande

Rimuovi la stoffa dal vecchio paralume e rivesti la struttura con un tessuto a rete semi-trasparente. Attacca un pomello sulla parte superiore del paralume e incolla una passamaneria sulla parte inferiore.

Decorazione da giardino

Una volta rimossa la stoffa, la struttura del vecchio paralume è perfetta da utilizzare in giardino, soprattutto se ami lo stile vintage. Collocala sopra ai fiori o alle piante per donargli visibilità, ma anche per proteggerli.

Tavolino

Un’altra bella idea consiste nel capovolgere il paralume fissando sulla parte inferiore un cerchio di legno, così da trasformarlo in un tavolino. Non appoggiarvi sopra oggetti troppo pesanti perché la struttura è delicata.

Decorazione natalizia

E se la struttura del vecchio paralume venisse utilizzata per creare delle decorazioni natalizie? Rivestila con del muschio e appendila al soffitto sopra alla tavola da pranzo oppure in un angolo strategico.

Supporto per piante rampicanti

Se il paralume è piccolo, potresti sfruttare la struttura come supporto per piante rampicanti, collocandola sopra al vaso. Ci vuole un attimo!

Portavaso

Se invece capovolgi il paralume (dopo aver rimosso la stoffa), eccolo trasformato in un portavaso dalle linee essenziali.

Decorazione shabby chic

Se ti piace lo stile shabby chic, niente di meglio che utilizzare la struttura di un vecchio paralume come decorazione. Libero spazio alla creatività!

