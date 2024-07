Scopri come riciclare gli stick del burrocacao finito ispirandoti a queste idee fai da te

Se usi il burrocacao, non gettare via gli stick quando il contenuto si è esaurito. Lavali e recuperali prendendo spunto da queste idee creative

Se anche tu ami proteggere e ammorbidire le labbra a suon di burrocacao ti capiterà spesso di finirlo e di gettare via lo stick vuoto. D’altronde che farsene?! Ti consigliamo di abbandonare l’idea che sia inutile senza il prezioso contenuto e di abbracciare al volo la filosofia del riciclo, che anche in questo caso si rivela preziosa. Gli stick hanno potenzialità creative del tutto inaspettate!

Profumatore

Sfruttare lo stick vuoto per creare un profumatore è un gioco da ragazzi. Procurati del riso e il tuo olio essenziale preferito. Versa delle gocce di olio sui chicchi. Pratica due forellini per infilare uno spago sottile nello stick e appenderlo dove preferisci. Versa all’interno il riso profumato.

Burrocacao (fatto in casa)

E se riutilizzassi il vecchio stick come contenitore per un nuovo burrocacao fatto con le tue mani? Qui trovi 5 ricette per preparare in casa il burrocacao e il balsamo per le labbra.

Portachiavi

Potresti anche reinventare lo stick sotto forma di portachiavi. Dato che il loro aspetto non è granché, meglio dipingerli con colori acrilici. Pratica quindi un forellino all’estremità e infila il classico anello portachiavi.

