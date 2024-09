Come riciclare il vecchio pareo che non utilizzi più: 5 idee creative che devi assolutamente provare

Hai un vecchio pareo? Prendi spunto da queste idee originali e semplici: puoi trasformarlo in federe per cuscini, borse da spiaggia, fasce per capelli e molto altro

Al mare è un must have, parliamo del pareo, che negli anni ha conquistato moltitudini di persone, facile da indossare, pratico e bello. Ma che farne quando è rovinato o non ci piace più? Possiamo riciclarlo con creatività prendendo spunto da queste idee fai da te.

Fascia per capelli

Da pareo a fascia per capelli è (quasi) un attimo: ritaglia una lunga striscia di stoffa, cuci i bordi e legalo intorno alla testa come se fosse una normale fascia.

Federa per cuscino

Prendi un cuscino, taglia un pezzo di pareo di misure adeguate e cuci tre lati. Sul quarto aggiungi dei bottoni di chiusura o una cerniera.

Cintura

Che ne dici di utilizzare il vecchio pareo come cintura estiva? Basta tagliare una striscia di lunghezza adeguata, cucire i bordi e infilarla nei pantaloni chiudendola con un bel fiocco.

Bracciale

Recupera un pezzetto di stoffa dal vecchio pareo e utilizzalo per creare un originale bracciale fai da te. Ti basta cucire la striscia e legarla intorno a un anello dorato.

Borsa da spiaggia

Se sei abile con ago e filo ritaglia un pezzo di stoffa dal tuo vecchio pareo e utilizzala per dare vita a una bellissima borsa da spiaggia, sarà comoda, ampia e originale.

