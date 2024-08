Come riciclare il rotolo del nastro adesivo finito: 5 idee fai da te (una più bella dell’altra)

Dai bracciali allo svuotatasche, dai cestinetti al portagioie: incredibili riutilizzi creativi per un oggetto decisamente sottovalutato

Se c’è una cosa che sfugge anche agli occhi più abituati al riciclo sono i rotoli del nastro adesivo terminato. Dopo l’utilizzo finiscono nella spazzatura in automatico, come se per loro non ci fosse più alcuna possibilità.

Ma nulla è davvero inutile se impariamo a guardare le cose nella prospettiva del non spreco ed è così che anche il bistrattato rotolo finito ritrova nuova vita sotto forma di portaoggetti, bracciali, portacandele e molto altro. Ti va di cambiare prospettiva?!

Svuotatasche

La prima idea è anche la più intuitiva e immediata: si riveste il vecchio rotolo con avanzi di stoffa, si incolla sulla base un cerchio di cartone dello stesso diametro (rivestito con la stessa stoffa) ed ecco servito un pratico svuotatasche fai da te. Facile vero?!

Di seguito i passaggi per rivestire il rotolo nel migliore dei modi.

Bracciali

Altra idea stuzzicante è il bracciale. Per prima cosa dipingi la parte interna del rotolo di un colore a tua scelta, poi recupera una striscia di stoffa di dimensioni adeguate al rotolo e incollala intorno ad esso. Scegli un tessuto in pendant con il colore interno.

Portagioie

Da vecchio rotolo a portagioie è un attimo! Rivesti l’interno e l’esterno del rotolo con due stoffe diverse, incolla una base di cartone sferica in modo da chiudere un lato, e aggiungi un coperchio dello stesso diametro.





Portacandela

Perché non farne un portacandela? L’idea è easy: si recupera un pezzo di corda grezza e la si usa per rivestire il rotolo fissandola con la colla a caldo.

Cestini

Con l’aggiunta di un bel manico ecco che il rotolo rivestito di stoffa diventa un cestinetto pronto all’uso. Puoi utilizzarlo per riporre piccoli oggetti o per tenerli in ordine, con un pizzico di creatività, nel tuo studio.

