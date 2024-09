Come riciclare i fogli di carta stampata: ecco 6 idee per non sprecarli

Accumuli fogli di carta stampata e li stracci puntualmente appena non ti servono più? Prima di gettarli, prova a recuperarli prendendo spunto da queste idee

Tendiamo ad accumulare fogli di carta stampata e a stracciarli quando non ci servono più, ma esistono diverse alternative per recuperarli prima di gettarli via definitivamente. Per esempio si possono riutilizzare per proteggere gli oggetti fragili durante i traslochi oppure per creare lavoretti creativi di varia tipologia.

Scopriamo insieme 6 riutilizzi semplici e interessanti.

Se avete fogli stampati solo da un lato, naturalmente prima di gettarli assicuratevi di aver usato anche l’altro. Per fare cosa? Prendere appunti, disegnarci qualcosa insieme ai bambini, annotare appuntamenti.

Potete anche riciclare i fogli usati per proteggere gli oggetti fragili durante il trasloco, utilizzandoli sia per rivestirli che posizionandoli all’interno degli scatoloni tra un oggetto e l’altro.

Perché altrimenti non utilizzarli come carta regalo? Recuperate un foglio e dipingetelo con le tempere, lasciatelo asciugare e utilizzatelo per rivestire un piccolo regalo, aggiungendo un bel nastro.

Avete un animo creativo? Potete utilizzare i fogli stampati per fare la cartapesta. Anche se di solito si usano quotidiani, carta assorbente da cucina e carta igienica, potete provarci anche con qualche foglio di carta stampata ridotto a pezzetti.

Nel periodo pasquale vi suggeriamo di riciclare i fogli di carta stampata per realizzare delle uova fai da te. Prima di utilizzarli dovrete dipingerli con le tempere, ma attenzione a non inzupparli di acqua perché sono sottili e si romperebbero.

E’ possibile riciclare la carta stampata anche per fare dei bellissimi origami.

