Come riciclare con creatività le bottiglie di alcolici vuote: puoi farne lampadari (e tante cose bellissime)

Dai lampadari ai vasi per fiori, dagli espositori per foto ai dispenser per sapone, ecco i mille e più riutilizzi creativi delle bottiglie di alcolici vuote

Le bottiglie di vetro degli alcolici hanno spesso forme particolari e un aspetto esteticamente gradevole che ben si presta a riutilizzi decorativi. Quindi d’ora in avanti, anziché gettarle nel vetro, potresti provare a recuperarle per donare alla tua casa un tocco eccentrico, passando dai lampadari ai centrotavola.

Lampadari

Sappiamo bene che il lampadario non è la prima cosa che viene in mente quando si pensa al riciclo di queste bottiglie, ma con un po’ di ingegno e fantasia tutto è possibile.

Tieni da parte quelle più carine e quando ne avrai a disposizione 4-5, fai tagliare la parte inferiore (puoi farlo anche con il fai da te, ma solo se hai dimestichezza con questo genere di lavori perché è un’operazione di precisione piuttosto delicata). A questo punto non ti resta che inserire le lampadine a sospensione facendole scendere dal soffitto con i rispettivi cavi. Dato che questi ultimi sono a vista, sceglili con attenzione.





Espositori per foto

Se ti piacciono le atmosfere vintage, le vecchie bottiglie riciclate potrebbero fare al caso tuo. Basta infilarci delle foto d’altri tempi (arrotolandole su se stesse) e posizionare le bottiglie su un mobile o una mensola.

Lampada da tavolo

Carina anche la lampada da tavolo che puoi realizzare riciclando una vecchia bottiglia di Jack Daniel’s o di un altro alcolico a tua scelta. Dovrai utilizzare la bottiglia come supporto per il paralume, inserendovi all’interno il cavo elettrico. Qui trovi un utile tutorial che ti spiego come procedere passo passo.

Vaso per fiori

E’ il riutilizzo più semplice e intuitivo, ma non per questo meno splendido. Ripulisci le bottiglie, non rimuovere le etichette che sono belle da vedere, versa all’interno dell’acqua e aggiungi fiori freschi a volontà.

Flacone spray e dispenser per sapone liquido

E se le bottiglie degli alcolici si trasformassero in flaconi spray per detergenti oppure in dispenser per il sapone liquido? Basta rimuovere i tappi e rimpiazzarli con gli appositi beccucci.

