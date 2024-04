Scopri come realizzare e abbellire le buste delle lettere con il fai da te

Vuoi spedire un invito ma la busta non è all'altezza dell'occasione? Personalizzala con il fai da te o realizzala a mano con materiali di riciclo

Le buste da lettera possono essere utilizzate per vari scopi e si rivelano ideali anche per l’invio di inviti in occasione di compleanni, matrimoni ed eventi speciali, ma in questo caso è opportuno personalizzarle e renderle esteticamente accattivanti. La cosa bella è che lo si può fare in modo molto semplice utilizzando materiali di riciclo, come le vecchie mappe, o sperimentando tecniche del fai da te a portata di tutti.

Buste con vecchie mappe

Recupera una vecchia mappa, stampa il template di una busta su un foglio di cartoncino bianco (li trovi anche online) e rivesti le diverse parti, incluse le linguette, con parti di mappa tagliate su misura, incollandole con della semplice colla stick.

Buste con fumetti

Se hai delle buste anonime potresti personalizzarle con le pagine dei vecchi fumetti, ritagliandole su misura e incollandole sulla parte interna della busta, come nell’esempio.

Buste con riviste

Stessa cosa puoi fare con le pagine delle vecchie riviste: seleziona le più belle, ritagliale e incollale all’interno delle buste.

Buste dipinte con gli acquerelli

Un’altra idea consiste nel dipingere un foglio di carta con gli acquerelli, ritagliarlo e incollarlo all’interno della busta.

Buste con centrini di carta

Procurati un foglio di carta bianca e recupera un centrino di carta:

ritaglia il foglio su misura e incollalo all’interno della busta

sulla linguetta incolla un triangolo ricavato dal centrino.

Buste con spartiti musicali

Ed ecco come decorare le buste con gli spartiti musicali: il procedimento è sempre lo stesso e consiste nel ritagliare lo spartito su misura in base alle dimensioni della busta, incollandolo all’interno della stessa.

