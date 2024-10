Ti spiego come realizzare delle candele spettrali per Halloween riciclando i tubi galleggianti. Non crederai ai tuoi occhi!

Hai mai pensato di riciclare i tubi galleggianti da piscina? Se te ne avanza qualcuno, ecco come riutilizzarli in modo creativo in vista del periodo più creepy dell'anno

Di sicuro li avrai utilizzati almeno una volta nella vita, e probabilmente li avrai visti in piscina anche quest’estate, d’altronde i tubi galleggianti, anche chiamati “noodles”, sono molto utilizzati da chi vuole imparare a nuotare. Nonostante siano realizzati in schiuma semirigida, rimangono pur sempre flessibili, caratteristica che li rende particolarmente versatili nel mondo del riciclo creativo.

Oggi, prendendo spunto da un tutorial condiviso da Jamie sul blog “Totally the Bomb“, vogliamo spiegarti come riciclarli in vista di Halloween per dare vita a una decorazione a tema davvero carina. Non crederai ai tuoi occhi!

La prima cosa che devi fare è procurarti tutto l’occorrente:

tubi galleggianti da piscina

elastici

taglierino

colla a caldo

candele senza fiamma

Procedimento

Prendi i tubi galleggianti e tagliali in pezzi di diverse altezze. Posizionali gli uni vicino agli altri avvolgendoli con degli elastici.

Con la colla a caldo crea delle gocce di cera finta che colano dai tubi/candele.

Spruzza i tubi con dello spray di colore nero, lascia asciugare e incolla sulla sommità di ogni tubo una candelina a led.

Impreziosisci le candele spettrali con qualche decorazione a tema: teschi, ragnetti e quant’altro ti suggerisca la macabra fantasia del periodo.

