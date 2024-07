Scopri come realizzare una bellissima decorazione a forma di luna con materiali di riciclo

Piatti di carta, rametti, bottoni, ecco tutto ciò che puoi riciclare per creare delle bellissime lune decorative, perfette da appendere in casa o in terrazzo

Ti affascina la luna? Perché non portarla in casa realizzando una bellissima decorazione a tema? Puoi crearla utilizzando innumerevoli materiali di riciclo, dai bottoni ai piatti di carta, dai fili di lana alle scatole di cartone. Scopri le idee fai da te più interessanti da cui trarre ispirazione.

Luna con piatto di carta

La prima idea che ti proponiamo prevede il riutilizzo di un piatto di carta per creare un cielo con luna e stelle, che puoi appendere davanti alle finestre.

Dipingi di nero il piatto di carta e spolverizzalo di argento.

Disegna una luna di dimensioni adeguate al piatto su un foglio di carta bianca o argentata e ritagliala con le forbici. Incollala sul piatto.

Ritaglia delle stelle argentate dal cartoncino e incollale sul piatto.

Per appendere la luna pratica un forellino sulla parte superiore del piatto e infila un pezzo di spago o di nastro.

Fasi lunari

Vuoi una luna da appendere al muro? Procurati una scatola di cartone e ritaglia la luna, poi avvolgila con il filo di lana. Recupera delle vecchie scatole e traccia 8 cerchi dello stesso diametro, aiutandoti con un coperchio circolare. Ritaglia i cerchi e dipingili di nero, poi dipingi con il bianco le varie fasi lunari.

Luna di bottoni

E se la luna fosse completamente fatta di bottoni? Procurati un rettangolo di stoffa nero, traccia sopra la sagoma della luna e rivestila con tanti bottoni diversi, incollandoli con la colla a caldo. Poi incornicia il capolavoro!

Ghirlanda a forma di luna con rami

Al posto della solita ghirlanda, realizzane una a forma di luna, di certo non passerà inosservata! Puoi crearla intrecciando dei rami flessibili, aggiungendo sopra muschio, fiori secchi e decorazioni a piacere.

Pignatta a forma di luna

Infine perché non creare una bella pignatta a forma di luna? Ritaglia la sagoma sul cartone, assembla le diverse parti con il nastro adesivo di carta e rivestila con la carta crespa bianca. Potrebbe diventare una bella decorazione!

