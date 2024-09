Ti spiego come realizzare un abbeveratoio per uccellini fai da te da mettere in giardino. È bellissimo!

Come sarebbe bello se il nostro giardino fosse popolato ogni giorno da pettirossi e altri uccellini cinguettanti. Per fortuna, adottando i giusti accorgimenti, attirarli non è affatto difficile: puoi riuscirci piantando echinacee, girasoli, astri e altri fiori che offrono semi ricchi e nutrienti per la loro alimentazione. Ti consigliamo di aggiungere anche qualche mangiatoia qua e là e perché no, un simpatico abbeveratoio, che fra l’altro può essere molto decorativo.

Per realizzarlo non occorre impazzire, bastano pochi, semplici, materiali di uso comune a partire da vasi e sottovasi.

Occorrente

3 vasi in terracotta

1 sottovaso dello stesso materiale

colore acrilico

vernice protettiva trasparente

Procedimento