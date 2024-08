Ti spieghiamo come fare i fusi di lavanda: oltre che belli, profumano la casa e la biancheria

Occorre un po' di pazienza per realizzarli, ma il risultato è spettacolare. Profumano la casa di buono, sono ideali per donare un tocco di freschezza alla biancheria, e sono bellissimi da vedere

Fresco, aromatico, calmante, il profumo della lavanda è qualcosa di indescrivibile a parole, e chiunque lo conosca, lo riconoscerebbe tra mille. Se anche voi ne siete follemente innamorate, oggi vi spieghiamo come portarlo tra le pareti domestiche, all’interno di cassetti e armadi, beneficiando del suo aroma tutto l’anno. La biancheria ringrazia!

Non occorrono oli essenziali, ma solo lavanda fresca e voglia di fare. Sì perché i fusi di lavanda intrecciati, in cui probabilmente vi sarete imbattute se frequentate mercatini a tema, sono un po’ elaborati da realizzare, ma una volta pronti regalano soddisfazioni infinite. Anche perché, oltre a essere molto profumati, sono decorativi, ideali da regalare o da utilizzare come bomboniera.

Come fare i fusi di lavanda intrecciati

Tutto ciò che occorre per fare i fusi di lavanda sono nastro colorato di circa 4 mm di larghezza, steli di lavanda, forbici, un bicchiere e tanta pazienza. Di seguito vi riportiamo il video-tutorial di ValMa Créas.

Procedimento

Raccogliete 10-15 steli di lavanda di una certa lunghezza e rimuovete eventuali foglioline. Le spighe devono essere fresche e non secche.

Annodate il nastro sotto i fiori e inseriteli capovolti in un bicchiere.

Suddividete gli steli in coppie, passate il nastro sopra e sotto ogni coppia di rametti, girando man mano il bicchiere.

A un certo punto rimuovete il mazzetto di lavanda dal bicchiere e piegate gli steli verso il basso, in modo da racchiudere i fiori al loro interno.

Procedete con il nastro e alla fine annodate le due estremità rimaste attorno agli steli, facendo un bel fiocco.

Tagliate gli steli in modo che siano tutti della stessa lunghezza.

