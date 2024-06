Come dipingere i sassi del giardino e trasformarli in fermacarte, portacandele, portafoto e molto altro

Scopri come dipingere e decorare i sassi che trovi in giardino, utilizzandoli per dare vita a tanti oggetti inaspettati, utili e belli

Se in giardino hai sassi e pietre di varie forme e dimensioni, potresti recuperarne alcuni e personalizzarli in modo creativo trasformandoli in oggetti inaspettati: splendidi fermacarte oppure portafoto e persino deliziosi portacandele.

La prima cosa da fare è recuperare i sassi, lavarli, asciugarli e personalizzarli con i colori acrilici, che sono particolarmente resistenti. Per quanto riguarda i soggetti, puoi spaziare dai mandala fatti di puntini colorati ai soggetti figurativi.

Se non sei brava a disegnare, l’alternativa ideale è rappresentata dagli stencil: basta fissarlo sul sasso con del nastro adesivo di carta e picchiettare sopra il colore prescelto, andando poi a rimuoverlo delicatamente. Una spruzzata di vernice spray protettiva e il sasso è pronto.

Una volta dipinti, i sassi potranno essere utilizzati per dare vita a tanti diversi oggetti: prendi spunto dalla nostra selezione di idee fai da te e mettiti al lavoro.

Portacandele

La prima idea che ti suggeriamo è il portacandele fatto di sassi colorati.

Recuperane 6-7 di forma piuttosto piatta e personalizzali con decori geometrici utilizzando un massimo di 2-3 colori. In questo caso puoi utilizzare al posto degli acrilici dei pennarelli indelebili.

Impilali uno sopra l’altro, sperimenta varie composizioni e quando sei soddisfatto passa alla fase conclusiva, incollandoli uno sopra l’altro con la colla a caldo.

A questo punto, sempre con la colla a caldo, fissa il portacandela sulla sommità e aggiungi la tea light.

Portafoto

Carina anche l’idea del portafoto: scegli un sasso dalla forma piatta, prendi del filo di rame, taglia un pezzo e arrotolalo intorno al sasso piegandolo poi verso l’alto. Arrotola l’ultima porzione di filo su se stessa formando un cerchietto, che ti servirà per infilare la foto.

Gufetti

Carinissimi anche i gufetti! Recupera due sassi piatti, uno più grande e l’altro più piccolo, dipingili di bianco e traccia occhi, becco e piume con un pennarello indelebile nero a punta fine.

Vasetto con piante grasse

I sassi possono essere utilizzati per dare vita a deliziose piante grasse: recuperane 3-4 e procurati un vasetto di terracotta. Dipingi i sassi in varie tonalità di verde e aggiungi puntini o piccole linee con un pennarello indelebile bianco per simulare le spine. Riempi il vaso con altri sassolini e tra di essi infila quelli decorati.

Naturalmente puoi sbizzarrire la fantasia assemblandoli in modi curiosi.

Portachiavi

Facile da realizzare, pratico e bello, il portachiavi fai da te con sasso è un’idea decisamente unica nel suo genere. Dopo aver decorato il sasso con i tuoi soggetti preferiti, o prendendo spunto dalla fantastica “Dot Art“, dovrai praticare un forellino sulla parte superiore e infilare l’apposito gancetto.

Fermacarte

Decisamente originali anche i sassi-mandala che puoi realizzare riempiendo la superficie di puntini colorati. Una decorazione minuziosa che richiede molta pazienza, ma sicuramente d’effetto. I sassi così decorati possono essere utilizzati come decorazione per la casa, ma anche come pratici fermacarte.

