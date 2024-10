Scopri come decorare la tavola di Halloween con materiali di riciclo: stupirai tutti gli invitati!

Segnaposto, sottopiatti, portatovaglioli, ecco tutto ciò che puoi realizzare con il riciclo creativo per rendere unica la tua tavola di Halloween!

In vista del 31 ottobre, hai in mente di apparecchiare una tavola a tema Halloween? Oltre a privilegiare i colori tipici della festa, dal nero al viola passando per un tocco di arancione, è il caso di studiare con attenzione tutti gli elementi che andranno a impreziosirla. I dettagli fanno la differenza!

La cosa bella è che tutto ciò che ti serve molto probabilmente ce l’hai già in casa (ma ancora non lo sai). Con i più svariati materiali di riciclo, dagli scampoli di stoffa al cartoncino avanzato, riuscirai ad apparecchiare l’intera tavola. Vedrai che spettacolo!

Centrotavola con lanterna decorata

Hai una lanterna nera? Utilizzala come centrotavola, ma prima personalizzala con un ritaglio di carta a tema Halloween. Procedi così:

disegna su un cartoncino nero pipistrelli, ragni, streghe e quant’altro ti suggerisca la fantasia;

ritaglia i vari elementi e attaccali sui quattro lati della lanterna con dello scotch di carta.

In alternativa, se te la cavi con il cutter e il tappetino da intaglio, potresti realizzare un disegno da applicare sul vetro della lanterna, alternando spazi vuoti e pieni.

Segnaposto di cartoncino nero

Bella (e semplicissima) l’idea del segnaposto di cartoncino nero: traccia la sagoma di un pipistrello, ritagliala con le forbici, scrivi sopra il nome dell’ospite e infila il pipistrello tra i rebbi di una forchetta.

Stuzzicadenti di cartoncino

Ti avanzano fogli di cartoncino nero, bianco, viola o arancione? Disegnaci sopra delle sagome a tema Halloween: teschi, cappelli da strega, pipistrelli, ragni e quant’altro. Ritagliali con le forbici e incollali sugli stuzzicadenti che utilizzerai per gli antipasti.

Foglie dipinte

Per donare un tocco di Halloween alla tavola, ti consigliamo di dipingere alcune foglie autunnali di bianco e nero. Basterà aggiungere occhi e bocca sulle foglie bianche per trasformarle in deliziosi fantasmini, mentre occhi e denti affilati (da tracciare con il pennarello indelebile bianco) tramuteranno le foglie nere in spaventosi vampiri.

Portatovaglioli a forma di ragno

I ragnetti di cartoncino sono ideali da utilizzare come portatovaglioli, se poi li abbini a un sottopiatto a forma di ragnatela il figurone è assicurato.

Disegna la sagoma del ragno sul cartoncino tracciando delle lunghe zampette da un lato e dall’altro.

Colloca il cartoncino sopra un tappetino da intaglio e con pazienza e precisione rimuovi gli spazi tra una zampetta e l’altra.

Infila il tovagliolo nel ragnetto, unendo le zampette con un po’ di colla.

Sottopiatti a forma di ragnatela

Abbinato a un sottopiatto a forma di ragnatela, il ragno portatovagliolo dà il meglio di sè. Puoi realizzare il sottopiatto con il cartoncino o meglio ancora con un foglio di feltro nero, che andrà tagliato con il cutter rimuovendo gli spazi contrassegnati come “vuoti”.

In alternativa affidati alla stoffa nera: disegnaci sopra una ragnatela, ritagliala, cuci i bordi. Utilizza del filo bianco per cucire il ragnetto e le parti interne della ragnatela.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: