Come decorare le vecchie piastrelle con il fai da te e renderle bellissime (senza fare troppa fatica)

Anche se le vecchie piastrelle della cucina o del bagno ti sembrano irrecuperabili, decorandole con il fai da te torneranno a risplendere di nuova vita. E non dovrai spendere follie!

Ogni giorno l’occhio cade sempre sulle vecchie piastrelle della cucina o del bagno che, dopo anni di utilizzo, mostrano (non tanto orgogliose) i segni del tempo. La voglia di sostituirle si fa sempre più insistente, ma la spesa è eccessiva, il tempo è poco e puntualmente si rimanda.

Se vi trovate anche voi in questa fastidiosa situazione, siamo felici di annunciarvi che non occorre più aspettare. La soluzione è a portata di mano e il costo è decisamente accessibile. Si tratta della decorazione con stencil o a mano libera.

Non lasciatevi ingannare dal timore di non essere portati per la pittura e i lavori manuali, per decorare le vecchie piastrelle bastano un minimo di pazienza e voglia di fare. Le istruzioni che seguono vi aiuteranno a non fare passi falsi!

Come decorare le piastrelle con gli stencil

Prima soluzione, che è anche la più semplice, sono gli stencil, preziosi alleati della decorazione fatta in casa. Potete utilizzarli su qualunque superficie purché vi procuriate i colori adatti al materiale di destinazione. Se le piastrelle sono di ceramica procuratevi colori per ceramica a freddo.

Per quanto riguarda gli stencil le soluzioni sono due: realizzarli con le vostre mani ritagliando la sagoma prescelta su un foglio di acetato oppure acquistarli già pronti.

A questo punto non resta che pulire e sgrassare le piastrelle passandole con una soluzione a base di acqua calda, ammoniaca e bicarbonato, asciugarle e applicare su quelle che intendete decorare lo stencil, attaccandolo con pezzetti di nastro di carta.

Poi si passa alla decorazione vera e propria intingendo il pennello (o la spugnetta) nel colore prescelto, picchiettandolo sullo stencil. Quando il colore si sarà asciugato, potrete rimuovere lo stencil e applicarlo su un’altra piastrella.

Come decorare le piastrelle a mano libera

Il procedimento per decorare le vecchie piastrelle a mano libera è molto simile al precedente, ma in questo caso anziché utilizzare gli stencil, disegnerete sulla loro superficie a mano libera.

In ogni caso, prima di iniziare, preparate delle bozze su carta dei motivi che intendete riprodurre, in modo da simulare il risultato. E scegliete i colori da utilizzare. Potete tracciare i disegni con una matita, andando leggeri, e poi coprirli.

Ecco alcuni magnifici esempi da cui trarre ispirazione per le vostre decorazioni.

