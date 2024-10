Come decorare il giardino per Halloween con il riciclo creativo: 6 idee fai da te da brivido!

Quest'anno hai voglia di un tocco creepy nel tuo giardino? Non occorre acquistare nulla, tutto ciò che ti serve di sicuro ce l'hai già in casa!

Fantasmi che sbucano dagli angoli più inaspettati, zucche, pipistrelli giganti, salottini improvvisati che mettono i brividi, inquietanti spaventapasseri, tutto rigorosamente all’insegna del fai da te e del riciclo creativo.

Occorrono soltanto un pizzico di fantasia (declinata in chiave dark) e i materiali giusti (che sono ovunque) per trasformare il tuo giardino in un set cinematografico degno dei migliori film di Halloween. Non ci credi? Dai un’occhiata alle idee che abbiamo selezionato, sono da paura!!!

Fantasma con lenzuola

Un vecchio lenzuolo ce l’abbiamo tutti in casa e Halloween è il momento giusto per estrarlo dall’armadio e donargli una seconda (inquietante) vita.

Costruisci una croce annodando un piccolo bastone intorno a un lungo bastone, che andrà infilato nel terreno.

Riempi un pezzo di stoffa bianco con foglie o paglia e annodalo intorno al palo come se fosse la testa del fantasma. Puoi anche personalizzarlo con occhi e bocca.

Adagia sopra alla struttura il lenzuolo.



In alternativa puoi dipingere il lenzuolo di nero e adagiarlo sopra a una struttura come quella che vedi di seguito.





Spaventapasseri

La struttura a croce fatta con due bastoni è perfetta anche per lo spaventapasseri di Halloween. In questo caso utilizza abiti logori, strappati, sporchi di sangue finto, e come testa una bella zucca intagliata a mano.





Alberi con occhi

Vuoi un’idea facile facile? Dipingi degli occhi sul tronco degli alberi, assicurandoti di utilizzare colori atossici.

Scope e cappelli da strega

Anche le scope di saggina sono perfette per creare la giusta atmosfera nell’outdoor in vista di Halloween: puoi appoggiarle sui tronchi degli alberi, posizionarne qualcuna all’ingresso di casa, o in qualche angolo del giardino.

Ti consigliamo di non lasciarle sole solette, ma di affiancarle ad altri elementi a tema: zucche, cappelli da strega, tombe finte e cose così.

Carina l’idea di dipingere i manici a strisce bianche e nere.

Salottino inquietante

Vuoi creare un angolo davvero creepy? Procurati una vecchia porta, un vecchio lampadario e una vecchia poltrona, e allestisci un angolo del giardino come se fosse il salotto di una casa da film horror. Aggiungi qualche dettaglio in pendant: zucche, corvi finti, ghirlande di rami. Nulla va lasciato al caso!

Pipistrelli giganti

Puoi realizzare dei pipistrelli giganti per il giardino sfruttando grucce e sacchi della spazzatura. Qui trovi il tutorial che ti spiega passo passo come fare.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: