Come decorare la cucina per Natale in ‘stile Hygge’: idee fai da te di una suggestione unica

Natale è il periodo più Hygge che ci sia! Prendi spunto dai principi della filosofia danese per portare un tocco di calore alla tua cucina

Manca poco più di un mese al Natale e se amate da impazzire questo periodo dell’anno, dovreste iniziare a pensare a come decorare i diversi ambienti.

Probabilmente avete già un vostro stile e tanti addobbi che non vedono l’ora di mostrarsi in tutta la loro scintillante bellezza, ma se volete donare un tocco Hygge alla cucina, vi consigliamo di arricchire il vostro repertorio natalizio con qualche decorazione a tema, meglio ancora se all’insegna del fai da te.

Nell’Hygge addobbi fatti a mano, luci calde e soffuse, candele e materiali naturali sono i benvenuti. Ecco allora qualche spunto creativo per rendere più accogliente e calda la cucina a Natale.

Ghirlande naturali

Volete decorare le finestre?! Delle belle ghirlande natalizie, semplici ma d’effetto, sono ideali. In realtà, di misura piccola, possono andare bene anche per abbellire i pensili. Qui trovate tante idee fai da te da cui trarre ispirazione.

Centrotavola con materiali di riciclo

Un bel centrotavola è un must have in vista del Natale e le idee da cui trarre spunto sono davvero innumerevoli. Qui trovate degli spunti interessanti all’insegna del riciclo creativo.

Nastri di stoffa

Vi piace esagerare? I nastri di stoffa sono perfetti per decorare i mobili della cucina, basta legarli intorno alle ante dei pensili e il gioco è fatto.

Tazze con candele

Procuratevi delle tazze, inserite un pezzo di spugna per fiori, riempitele con qualche rametto di pino, aggiungete qualche pigna e infilate nel centro una candela. Potete collocarle sul tavolo da pranzo oppure di fronte alla finestra.

Decorazioni con carta velina per finestre

Vi avanzano dei fogli di carta velina? Procuratevne alcuni di colore bianco, disegnateci sopra delle candele, poi prendete della carta velina gialla e ritagliate delle fiamme. Attaccate le candele sui vetri della finestra. Per illuminarle aggiungete delle lucine elettriche.

