Scopri come decorare casa con le pannocchie secche (e le loro foglie): dalle ghirlande ai centrotavola, farai un figurone!

Le decorazioni con le foglie secche delle pannocchie (e le pannocchie stesse) sono a dir poco stupende, facili da realizzare e quasi a costo zero.

Delle decorazioni autunnali con le foglie secche ti abbiamo già parlato, ma hai mai preso in considerazione le foglie delle pannocchie? Un tempo venivano utilizzate da abili artigiani per creare bellissime bambole, che ancora oggi qualcuno produce con pazienza e maestria.

Ma le loro potenzialità creative sono molto più ampie e oggi vogliamo inoltrarci in tua compagnia nel loro magico mondo, alla ricerca di idee fai da te da imitare.

Ghirlande

Una bella ghirlanda è quel che ci vuole per portare un tocco di rustica eleganza tra le pareti domestiche. Recupera un bel po’ di foglie secche dalle pannocchie, rimuovendole una ad una con delicatezza. Incollale intorno a una corona circolare di paglia, utilizzando colla a caldo.

Vuoi qualcosa di più esuberante? Alza le foglie secche di ciascuna pannocchia e incollale intorno a una base circolare di cartone.

Decorazione per vetrinetta e porta

Un’altra bella idea, di quelle semplici ma d’effetto, consiste nell’unire con dello spago tre pannocchie alzando le foglie secche verso l’alto, in modo da creare un ciuffo. Puoi utilizzarle per decorare una bella vetrinetta.

A meno che tu non preferisca appenderle alla porta.

Centrotavola

Il centrotavola è servito! Realizzarlo è semplice e l’effetto è garantito. Porta le foglie verso l’alto e spruzzale con dello spray ad acqua di colore giallo, arancione, marrone e rosa. Lascia asciugare e inserisci le pannocchie in un bel vaso di vetro.

Portacandele

Utilizza le foglie secche delle pannocchie per rivestire dei vasetti di vetro e trasformarli in originali portacandele. Basta fissarle intorno al barattolo con un po’ di colla a caldo e dello spago, che andrà annodato sopra e sotto, come nell’esempio.

Zucche

Non è detto che le zucche debbano essere “autentiche”, puoi anche puntare sulle alternative fai da te e le foglie secche delle pannocchie si prestano perfettamente allo scopo. Guarda che meraviglia! Per farle occorrono foglie secche, un pezzetto di legno, spugna per fiori, graffettatrice. Qui trovi il tutorial completo.

