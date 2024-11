Scopri come arredare l’ingresso con il riciclo creativo e renderlo bellissimo a costo (quasi) zero

Dalle cassette della frutta agli appendiabiti con rami e vecchi pomelli, dalle mensole con vecchie sedie ai mobili realizzati con le porte, ecco le idee fai da te più carine per arredare l'ingresso

L’ingresso è un po’ il Brutto Anattracolo di casa: se salotto, cucina e camera da letto vengono curati nei minimi dettagli, non si può dire lo stesso di questa stanza (o corridoio) più o meno estesa, che usiamo alla stregua di uno sgabuzzino. Non sarebbe più piacevole aprire la porta e trovarsi di fronte a un ingresso accogliente e ben arredato? La bellezza fa miracoli!

Se ti abbiamo convinto a riconsiderare la sua importanza, ecco alcune idee fai da te che ti consentiranno a costo (quasi) zero di renderlo così carino che basterà entrare in casa, e guardarlo, per ritrovare il buonumore.

Mensola con cassetto

Un vecchio cassetto può essere verniciato e trasformato in una mensola per l’ingresso. Procurati delle staffe per mensole, fissale al muro e posizionaci sopra il cassetto. L’idea è semplice e carina.

Appendiabiti con ramo

Che ingresso sarebbe senza appendiabiti? Non occorre acquistarlo, puoi realizzarlo persino con un semplice ramo. Prima di fissarlo sul muro, aggiungi dei gancetti a distanza regolare l’uno dall’altro.

Appendiabiti con vecchi pomelli

Stessa cosa puoi fare riciclando pomelli di varie forme: recuperane alcuni e attaccali su una tavola di legno lunga e sottile. Poi avvitala al muro.

Mobile-appendiabiti con vecchia porta

Se hai una vecchia porta, guai a gettarla via! Per prima cosa passala con la carta vetrata, scegli una vernice del tuo colore preferito e mettiti al lavoro.

Fissa sulla porta dei ganci per abiti, aggiungi una mensola oppure un mobiletto della stessa larghezza, verniciandolo del medesimo colore.

Mobile con cassette della frutta dipinte

Hai presente le cassette della frutta di legno? Se ne hai alcune da parte, ti consigliamo di scartavetrarle, dipingerle di uno o più colori (scegliendo prima una palette cromatica adeguata al tuo ingresso) e di sovrapporle e affiancarle le une alle altre. A seconda di quante ne hai, potrai realizzare un mobile da parete più o meno esteso.

Mensole con vecchie sedie

Qualche mensola non guasta mai nell’ingresso e la cosa bella è che puoi realizzarle con materiali di riciclo di ogni genere, comprese le vecchie sedie. Recupera gli schienali, passali con la carta vetrata, verniciali e fissa sotto ognuno di essi un piccolo appendiabiti su misura, che puoi far realizzare da un falegname.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: