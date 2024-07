Collane estive fai da te con materiali di riciclo: facili da fare, belle da indossare, amiche dell’ambiente

Tempo di estate, tempo di osare! Provaci anche tu dando vita a delle bellissime e frizzanti collane all'insegna del riciclo.

Estate. Caldo. Voglia di mare, relax e divertimento. Di abiti freschi e accessori frizzanti. A partire dalle collane estive, un must have in grado di conferire carattere anche all’outfit più anonimo. Chi è più creativa può provare a intrecciarle direttamente con le proprie mani, riutilizzando materiali di riciclo delle più svariate tipologie. Come i vecchi foulard abbandonati nell’armadio, gli elastici e gli avanzi di matite colorate. Ecco una serie di idee fai da te da cui trarre spunto.

Collana con vecchi foulard

Hai dei vecchi foulard di cui non sai che fartene? Tagliali a strisce e annodali gli uni agli altri facendo due nodi più grossi alle estremità. La collana estiva è pronta per essere indossata!

Collana con elastici

Se ti avanzano degli elastici colorati, suddividili in gruppetti da 4-5 e uniscili gli uni agli altri fino a raggiungere la lunghezza desiderata.

Collana con vecchi giornali

Altrimenti puoi recuperare i vecchi giornali e ricavarne un gran numero di cerchi, praticando al centro di ciascuno un piccolo foro. Ti servirà per infilare il filo che li terrà uniti.

Collana con sfere di legno

Se hai in casa delle sfere di legno, rendile frizzanti dipingendo ogni metà con colori estivi. Puoi prendere spunto dal seguente esempio o inventare la tua personale palette cromatica. Una volta pronte, non resta che infilarle in un lungo cordino e chiudere con un nodo.

Collana con matite colorate

Se hai delle vecchie matite colorate, niente di meglio che riutilizzarle in modo creativo per farne una bella collana dai colori vivaci. Dovrai ridurre le matite a pezzetti (tutti uguali), praticare un forellino centrale e infilare il cordino o il filo, in modo da tenerli uniti.

Collana con graffette

Anche le graffette si prestano a questo tipo di riutilizzo creativo: basta agganciarle le une alle altre aggiungendone la quantità preferita a seconda della tipologia di collana che intendi realizzare. Elegante o più sobria?

