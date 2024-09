Centrotavola con le zucche fai da te: 4 idee che ti lasceranno a bocca aperta (da imitare subito)

Hai voglia di portare in tavola un po' di autunno? Prendi spunto da queste 4 idee fai da te, sono una più bella dell'altra

Arriva l’autunno e anche la tavola ha voglia di rinnovarsi, spogliandosi dei colori estivi per accogliere la nuova stagione. Quale miglior modo per farlo se non attraverso le zucche, il frutto autunnale per eccellenza, buono da gustare, bello da vedere. Ecco 4 idee fai da te per i tuoi centrotavola.

Bacche e zucche

Atmosfera autunnale garantita con questo centrotavola che sa di rustico ma ha un tocco elegante. Procurati bacche arancioni, una candela di candido bianco, qualche piccola zucca degli stessi colori. Inserisci bacche e rami con fiori bianchi in un vaso vintage: collocalo su un vassoio in pendant. Per conferire calore al centrotavola copri il vassoio con un runner o una tovaglietta autunnale e aggiungi le zucche qua e là. La disposizione deve sembrare casuale (anche se è studiata).

Cesto con zucche, pigne e candele

Procurati un bel cestino (ma attenzione alle dimensioni, è pur sempre un centrotavola) e riempilo con zucche bianche e arancioni, pigne, foglie autunnali. Sulla sommità fai spuntare tre candele di un arancione in pendant.

Zucca con piante grasse

Incolla del muschio sopra alle zucche e aggiungi le tue piantine grasse preferite creando un’originale composizione, che potrai utilizzare come centrotavola.

Zucca con fiori

Se vuoi puntare sull’eleganza, la zucca riempita di fiori freschi nei toni dell’autunno è il centrotavola perfetto per rendere l’atmosfera très chic. Dovrai svuotarla e riempirla di fiori, magari inserendo una ciotolina con dell’acqua per farli durare di più.

Anche in versione mignon sono di una bellezza indescrivibile.

