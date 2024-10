Cappello da strega fai da te: come realizzarlo con le tue mani a costo (quasi) zero

Senza il cappello giusto, non c'è costume da strega che tenga! Quale miglior modo per renderlo unico se non realizzandolo con le proprie mani?! Ecco alcune idee che ti ispireranno moltissimo

Halloween si avvicina ma non hai ancora deciso quale costume indossare? Ne esistono un’infinità ma se vuoi restare sul classico, la strega fa sempre la sua bella figura. Per di più il costume da strega non richiede grandi sforzi per essere realizzato: può bastare un semplice abito total black abbinato al cappello giusto. Se non ce l’hai ancora, prendi spunto dalle idee fai da te che abbiamo selezionato, sono semplici e bellissime.

Cappello da strega di stoffa

Probabilmente è il più complesso da realizzare ma il risultato è spettacolare: dopo aver creato la base del cappello con del fil di ferro, dovrai rivestire sia la base circolare che il cono con la stoffa nera. Qui trovi il tutorial completo di CAGW.

Cappello da strega con pellicola adesiva

Procurati della pellicola adesiva trasparente e utilizzala per creare il cappello con foglie autunnali. Ecco i passaggi principali del tutorial proposto da “Little Pine Learners”.

Capovolgi la pellicola e traccia il cono. Avvolgilo intorno alla testa per prendere le misure del cappello.

Capovolgi il primo lato del cono e traccia l’altro lato sopra. Attacca sulla parte adesiva del cono le foglie pressate. Dopodiché attacca questo lato sull’altro. Pratica dei tagli in fondo (ti serviranno per unire il cono alla base del cappello).

A questo punto bisogna aggiungere la base circolare del cappello tracciandola sempre sul foglio con l’aiuto di un compasso. Disegna un foro centrale e ritaglialo.

Fai un’altra base identica e sul lato adesivo attacca le foglie, quindi attacca questa seconda base circolare sulla prima.

Infila il cono nella base aiutandoti con le linguette adesive create in precedenza.

Cappello da strega di cartoncino

Con due fogli (grandi) di cartoncino, uno nero e uno rosso, puoi realizzare un bellissimo cappello da strega fai da te. Basta praticare dei taglietti in corrispondenza del centro del cartoncino nero, fare il cono utilizzando il foglio rosso e inserire quest’ultimo nel centro del precedente. Una volta terminato il cappello, ci si può sbizzarrire con le decorazioni.

Cerchietto con cappello da strega

L’alternativa ideale al classico cappello è il cerchietto stregato: puoi realizzarlo con del feltro nero, seguendo i passaggi spiegati nel tutorial di “Lia Griffith”. Una volta pronto, non dovrai far altro che attaccarlo sul cerchietto nero con della colla a caldo.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: