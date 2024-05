Hai un cancello da giardino in legno? Rendilo unico con queste favolose idee decorative fai da te

Hai mai pensato di rinnovare il cancello di legno che hai in giardino con qualche decorazione fai da te? Dalle ghirlande ai fiori dipinti a mano, ecco le soluzioni più carine

I vecchi cancelli in legno conferiscono ai giardini un aspetto molto romantico, ma è importante prendersene costantemente cura per mantenerli in buono stato. Il legno infatti tende a danneggiarsi più facilmente rispetto ad altri materiali. Quindi se hai un cancello di questo tipo, ti raccomandiamo di proteggerlo dalle intemperie con gli appositi impregnanti.

Se poi ti piace osare con i colori, puoi provare a dipingere il cancello con vernici per legno da esterno. E se vuoi renderlo ancora più unico e personale, ti consigliamo di prendere spunto da questa selezione di idee decorative, semplici e scenografiche.

Appendi un vaso di fiori

Prima idea: appendere sul cancello un bel vaso di fiori. Inserisci fiori e piante preferiti e voilà, il gioco è fatto!

Personalizzalo con una targhetta

Altrimenti potresti personalizzare il cancello con una bella targhetta personalizzata, fissandola direttamente sul legno. Puoi anche realizzarla con le tue mani dipingendo un pezzo di legno riciclato.

Decoralo con una bella ghirlanda

Le ghirlande sono ideali per decorare il cancello di legno: puoi optare per quelle naturali realizzate intrecciando rametti flessibili oppure creare una ghirlanda di attrezzi da giardino. In questo caso ti consigliamo di procurarti un telaio per ghirlande e di verniciarlo di un colore a scelta. Recupera vari attrezzi da giardino, verniciali dello stesso colore e incollali intorno al telaio, come nell’esempio.

Decoralo con fiori dipinti a mano

Sei bravo o brava a dipingere? Allora puoi sbizzarrire la tua creatività dipingendo sul cancello dei bellissimi fiori: per farli ti consigliamo di utilizzare pittura acrilica per esterni.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: